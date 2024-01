Cambio radicale per WhatsApp: i temi colorati arrivano in beta

Sembra essere sempre più evidente la voglia del team di WhatsApp di offrire nuove opportunità agli utenti per personalizzare l’esperienza d’uso della celebre app di messaggistica istantanea. Dopo aver introdotto un design più elegante con le ultime versioni dell’applicazione, gli sviluppatori stanno per portare nell’app anche la possibilità di personalizzare il colore del tema principale.

WhatsApp personalizzabile come mai prima d’ora: ecco i nuovi temi

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione 24.1.10.70 Beta di WhatsApp per iOS, il team di Meta ha introdotto per la prima volta la possibilità di utilizzare un tema differente da quello predefinito. Tramite le impostazioni, infatti, gli utenti possono scegliere un nuovo colore con cui tingere gli elementi principali dell’app di messaggistica istantanea. Attualmente è possibile impostare il tema nel colore verde, azzurro, bianco, rosa e viola.

In Telegram, nota app rivale, questa funzionalità è disponibile da diverso tempo e sembra abbastanza evidente negli ultimi mesi la rincorsa di WhatsApp per arrivare quanto meno a pareggiare le opportunità offerte per la comunicazione e la personalizzazione. Al momento è impossibile prevedere quando i nuovi temi colorati diventeranno disponibili per tutti in versione stabile, ma è lecito pensare che ci sarà da aspettare almeno un paio di mesi.

