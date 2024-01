Dove comprare OnePlus Ace 3: il nostro 12R è già disponibile in sconto

Dopo il lancio di OnePlus 12, la casa cinese ha presentato anche un flagship killer di ultima generazione: si tratta di un modello della serie Ace caratterizzato ancora una volta da un look elegante, buone specifiche ed un prezzo che fa gola. Il dispositivo arriverà da noi come OnePlus 12R, ma se volete già mettere le mani sopra al nuovo modello (magari con un occhio al risparmio) ecco dove comprare OnePlus Ace 3!

OnePlus Ace 3: dove comprare l’ultimo flagship killer del brand

Crediti: OnePlus

Bello e stiloso, con un look ispirato al modello superiore, OnePlus Ace 3 non fa una piega sotto molteplici aspetti: il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8 Gen 2 (chip di punta dello scorso anno), è presente l’Alert Slider, il frame è in metallo e la back cover in vetro (in tre colori elegantissimi). Frontalmente abbiamo un pannello AMOLED da 6,7″ con tecnologia LTPO e 4.500 nit di luminosità. Non mancano una batteria capiente (da 5.500 mAh), il supporto alla ricarica rapida (da 100W) ed una fotocamera al top (IMX890 da 50 MP). Per tutti i dettagli eccovi il nostro approfondimento; invece continuate a leggere per scoprire dove comprare OnePlus Ace 3! – N.B. in basso trovate il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della ColorOS 14 su base Android 14 in versione Global e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l’italiano. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google; ovviamente anche la ColorOS Global risulta preinstallata e funzionano senza problemi tutti gli aggiornamenti OTA. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 4G LTE FDD: Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/28A 4G LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo OnePlus 12.

