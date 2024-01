Questo è il proiettore ultra-compatto per le tue serate cinema, a soli 89€

Diciamoci la verità: non c’ niente di meglio che guardare film o serie TV nella comodità del proprio letto e avvolti dalle coperte. La chicca potrebbe essere proiettore, accessorio tech perfetto per simulare una serata al cinema direttamente a casa propria. Ma se non avete poi così tanto spazio, un mini proiettore come XMing Q1 SE può venirvi incontro, anche nel prezzo, grazie a questa offerta con codice sconto su Geekbuying.

Codice sconto XMing Q1 SE: risparmia sul mini proiettore, con spedizione EU gratis

Il mini proiettore misura 115.1 x 134.1 x 175.0 mm: grazie alle sue dimensioni sta bene ovunque e, nonostante sia piccolo e compatto, le sue feature non hanno nulla da invidiare ai modelli più ingombranti. Il dispositivo è in grado di restituire un’immagine da 40″ fino a 120″ con una risoluzione Full HD (1.080p) nativa. Quanto alla luminosità abbiamo un picco di 250 ANSI Lumen, la potenza è di 65W e non manca un contrasto 800:1; le caratteristiche continuano con due speaker da 3W (per un prodotto portatile non sono male), una porta a infrarossi, un ingresso HDMI, uno USB 2.0 e uno audio mini-jack. Per gestire il calore è dotato di una ventola di raffreddamento a doppia azione.

Il mini proiettore XMing Q1 SE è disponibile in offerta con codice sconto su Geekbuying a soli 89€ con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Si tratta di un piacevole ritorno dato che il dispositivo è stato out of stock per tantissimo tempo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

