Honor X7b e X8b ufficiali in Italia con tanta batteria e fotocamere da 108 MP

Lo scorso dicembre Honor ha lanciato in patria due nuovi modelli della sua gamma di mid-range Xb ed ora entrambi i dispositivi sono disponibili anche nel nostro paese. Honor X7b e X8b debuttano in Italia: il primo è un battery phone di tutto rispetto, economico e conveniente, mentre il secondo punta sul comparto fotografico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche e prezzi dei nuovi telefoni.

Honor X7b e X8b arrivano in Italia: specifiche e prezzo dei nuovi budget phone

Crediti: Honor

Il nuovo Honor X7b è uno smartphone dal design fresco e giovanile, che punta ad offrire tanta autonomia grazie alla sua batteria da 6.000 mAh (con ricarica rapida da 35W). Frontalmente è presente uno schermo LCD TFT con un punch hole centrale, un’unità da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 680, octa-core fino a 2,4 GB, con GPU Adreno 610 e uno slot micro SD per espandere lo spazio di archiviazione. Lato memore abbiamo 6 GB di RAM e 128 GB di storage mentre il software a bordo è MagicOS 7.2 basato su Android 13. Anche se il pezzo forte è la batteria, il mid-range offre un comparto fotografico di buon livello con un triplo modulo da 108 + 8 + 2 MP con ultra-grandangolare ed un sensore dedicato alla profondità di campo. La selfie camera è un’unità da 8 MP. Ovviamente non mancano il supporto Dual SIM 4G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS ed NFC.

Crediti: Honor

Passando ad Honor X8b, il medio gamma alza il rito offrendo alcune chicche aggiuntive lato fotocamera. La parte frontale ospita una selfie camera a pillola, con un sensore da ben 50 MP ed un flash LED fisico (per autoscatti sempre illuminati). Inoltre il doppio punch hole – chiamato Magic Capsule – offre vari effetti in stile Isola Dinamica di Apple. L’estetica cambia anche sul retro, con una cover verde in simil-pelle con una texture molto glamour (è presente anche una versione nera, più sobria). Rispetto al modello X7b abbiamo uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD con una luminosità di picco di 2.000 nit e PWM ad alta frequenza (3.240 Hz). Il chipset è nuovamente lo Snapdragon 680, in questo caso accompagnato da 8/256 GB di RAM e storage. La fotocamera principale offre un sensore da 108 MP, un ultra-grandangolare da 5 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. La batteria è un’unità da 4.500 mAh con ricarica da 35W, è presente il supporto Dual SIM 4G e Android 13 lato software (con MagicOS 7.2).

Honor X7b è disponibile all’acquisto nei colori Emerald Green e Midnight Black, al prezzo di 229,9€. Anche il nuovo Honor X8b è già disponibile tramite lo store ufficiale del brand: in questo caso il prezzo è di 269,9€ mentre le colorazioni disponibili sono Glamorous Green e Midnight Black.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le