Questi occhiali protettivi sono l’ideale per i laser e costano solo 6€

Indossare un paio di occhiali protettivi per laser durante l’utilizzo di un incisore (o di qualsiasi tipologia di dispositivo) non è qualcosa da sottovalutare: dedicarsi al fai da te per realizzare i propri capolavori è importante, ma lo è ancor di più proteggere in modo adeguato la vista prendendo le dovute precauzioni. Inoltre la spesa è davvero irrisoria: bastano solo 6€ grazie a quest’offerta lampo targata Cafago!

Risparmia con Cafago: occhiali protettivi per laser a soli 6€ con quest’offerta lampo

Dal design fresco e giovanile e comodi da indossare, gli occhiali protettivi OD4+ proteggono da varie tipologie di laser, con una lunghezza d’onda compresa tra i 200 nm e i 2.000 nm. Quale che sia la vostra esigenza (e il vostro apparecchio), grazie a questi pratici occhiali potrete evitare o ridurre i danni alla vista utilizzando una protezione pensata appositamente per vari tipi di laser (a infrarossi, YAG, a diodi e così via) e dotata di un livello di trasmissione della luce di circa il 70%. Oltre agli occhiali sono presenti un utile panno per la pulizia delle lenti e una custodia con chiusura a cerniera lampo.

Se sei in cerca di un paio di occhiali protettivi per laser, allora cogli al volo l’occasione targata Cafago: bastano solo 6€ ed è presente anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

