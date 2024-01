Xiaomi 14 Ultra avrà un sensore da 1″, ma non sarà targato Sony

Il 2024 vedrà l’avvento di vari camera phone: in primis Samsung Galaxy S24 Ultra e la sua fotocamera AI, ma anche OPPO Find X7 Ultra con Hasselblad, vivo X100 Pro+ e Honor Magic 6 Pro con teleobiettivo da 200 MP e ovviamente Xiaomi 14 Ultra. All’orizzonte si intravedono Xiaomi 14 e 14 Pro Global, la cui presentazione è ufficialmente fissata per il MWC 2024 di Barcellona, ma i riflettori sono anche e soprattutto puntati verso la variante Ultra, che vanterà una scheda tecnica ben più pregiata.

Ecco quale sarebbe il produttore del sensore fotografico principale di Xiaomi 14 Ultra

Sin da quando si parla della fotocamera di Xiaomi 14 Ultra, se ne parla come di un modulo dotato di sensore 1″-type, seguendo quanto visto con i suoi predecessori Xiaomi 12S Ultra e 13 Ultra. Che non si tornerà indietro in termini di dimensioni del sensore è praticamente certo, mentre ci sono dubbi riguardanti il produttore della fotocamera in questione.

Finora si era sempre pensato che il top di gamma Xiaomi avrebbe avuto il Sony LYT-900, il modello che segue il Sony IMX989 dei succitati predecessori, ma a quanto pare potrebbe non andare così. Come afferma il leaker Digital Chat Station, il sensore adoperato da Xiaomi potrebbe essere il Light Hunter 1000, seguendo Xiaomi 14 Pro e il suo Light Hunter 900 e Redmi K70 Pro con Light Hunter 800.

'Low fidelity image synthesis' , Lateral Overflow Integration Capacitor — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 1, 2024

Nonostante l’intenzione di Xiaomi sia quella di farlo sembrare un sensore proprietario, la verità è che dietro a questi Light Hunter si cela il produttore cinese OmniVision. Sarebbe infatti una rebrandizzazione dell’OV50N, sensore che avrebbe la nuova tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), non ancora ben nota ma che dovrebbe fare da contraltare a quella a doppio transistor adoperata da Sony per i suoi sensori più recenti di fascia alta.

Non è la prima volta che si vocifera che il sensore di questo modello sia targato OmniVision, anche se in precedenza il modello indicato era un altro. Light Hunter 1000 non dovrebbe essere l’unica novità fotografica di Xiaomi 14 Ultra, visto che le voci di corridoio parlano anche della possibilità che sia presente un sistema di zoom continuo e lenti ad apertura variabile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le