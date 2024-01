Honor Magic 6 Porsche Design avrà un prezzo proibitivo per molti

In un certo qual senso, si potrebbe dire che l’allievo ha superato il maestro: dopo aver perso la partnership con Leica, Huawei si è vista costretta a interrompere anche quella con Porsche, adesso gemellata con l’ex sub-brand Honor. Dal nuovo sodalizio sta per nascere Honor Magic 6 Porsche Design, uno smartphone che potremo considerare l’erede spirituale della fu serie Huawei Mate Porsche Design. La data di presentazione è vicina, e come spesso accade in questi casi in rete sono trapelate varie informazioni, compreso il presunto prezzo di vendita.

Honor Magic 6: la versione Porsche Design sarà alla portata del portafogli di pochi

Honor Magic 6 Pro Porsche Design – Crediti: Weibo

Stando al post su Weibo dell’insider DirectorShiGuan, la commercializzazione di Honor Magic 6 Porsche Design dovrebbe avvenire al prezzo di 16.999 CNY, pari a circa 2.192€. Per avere un metro di paragone, i passati Huawei Mate 9 e Mate 10 Porsche Design vennero lanciati al costo di 8.999 CNY (circa 1.160€), mentre i più recenti Mate 40 e Mate 50 RS Porsche Design rispettivamente a 11.999 CNY (1.547€) e 12.999 CNY (1.676€).

Le specifiche di Honor Magic 6 Porsche Design non sono ancora del tutto chiare, anche se si vociferano già alcune informazioni. Per esempio, sappiamo che lo smartphone dovrebbe basarsi sull’ultimo Snapdragon 8 Gen 3, che dovrebbe avere uno schermo con pillola punch-hole e doppia selfie camera, comunicazione satellitare e un comparto fotografico con sensore 1″-type OmniVision e lenti ad apertura variabile.

