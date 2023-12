Honor Magic 6 Ultimate: la fotocamera non ha più segreti

Non solo Xiaomi 14 Ultra, OPPO Find X7 Pro e vivo X100 Pro+: nella prossima generazione di smartphone di fascia alta c’è anche Honor Magic 6 Ultimate. E come le citate proposte targate Xiaomi, OPPO e vivo, anche quella di fattura Honor dovrebbe avere serie intenzioni da camera phone, viste le specifiche trapelate.

Svelate le specifiche tecniche della fotocamera di Honor Magic 6 Ultimate

Grazie alle informazioni pubblicate su Weibo dal ben noto leaker Digital Chat Station, infatti, vediamo svelate e confermate alcune delle caratteristiche fotografiche del top di gamma. Honor Magic 6, probabilmente nella sua versione Ultimate (o che dir si voglia), avrebbe un sensore principale OV50K da 50 MP.

Come vociferato in precedenza, quella di OmniVision sarebbe la risposta al Sony IMX989 e LYT-900, cioè un sensore 1″-type. Il sensore avrebbe anche tecnologia LOFIC, cioè Lateral Overflow Integration Capacitor, nome che indicherebbe una tecnica di produzione similare ai sensori Stacked CMOS di Sony, dove ci sono due strati per fotodiodi e transistor, dando più spazio ai fotodiodi per acquisire più luce.

Avere un sensore più ampio permetterebbe al flagship Honor di acquisire più luce al suo interno, a beneficio di nitidezza, colori e qualità generale in fase notturna. Inoltre, dovrebbe essere dotato di apertura variabile, con lenti adattabili in base alla circostanza in cui si trova l’utente. Per quanto riguarda il resto della fotocamera, si menziona la presenza di un sensore OV50H da 50 MP e 1/1.3″ come ultra-grandangolare e un sensore da 160 MP per il teleobiettivo periscopiale, e non da 200 MP come precedentemente suggerito.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le