Redmi 13C ufficiale: il nuovo entry level di Xiaomi arriva in Italia!

Aggiornamento 14/12: dopo il debutto in alcuni paesi, ecco che il nuovo budget phone di Redmi arriva anche in Italia. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Xiaomi ha lanciato un nuovo entry level dal prezzo super abbordabile, anche se si tratta di una dispositivo che punta ancora alla connettività LTE. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Redmi 13C 4G, budget phone dal prezzo accessibile, uno stile fresco e specifiche tecniche basilari ma complete per un’esperienza a tutto tondo: ora è disponibile in Italia!

Redmi 13C 4G: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia | Ufficiale

Crediti: Xiaomi / Redmi

Il precedente Redmi 12C è stato lanciato anche in Italia, quindi non stupisce vedere il nuovo budget phone nel nostro paese. Infine, segnaliamo l’esistenza di Redmi 13C in versione 5G, presentato solo in India. Sia in termini di stile che di specifiche tecniche, Redmi 13C 4G attinge a piene mani dal recente POCO C65; le indiscrezioni parlavano di un chipset differente (Helio G99) ma il sito ufficiale mostra invece un rebrand in tutto e per tutto.

Il nuovo budget phone di Xiaomi monta uno schermo LCD da 6,74″ con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz, con un vetro protettivo Gorilla Glass (non specificato). Il telefono misura 168 x 78 x 8,09 mm per un peso di 192 grammi; il lettore d’impronte è posizionato di lato e sono presenti quattro colorazioni (Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green).

Crediti: Xiaomi / Redmi

Il cuore del dispositivo è il chipset Helio G85 di MediaTek, soluzione octa-core a 12 nm, fino a 2,0 GHz e con GPU ARM Mali-G52 MC2. Lato memorie sono presenti tagli da 4/128 GB (assente in Italia), 6/128 GB e 8/256 GB (tutti con RAM LPDDR4X e storage eMMC 5.1). L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W mentre il software è la MIUI 14 basata su Android 13. Presenti il GPS ed un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie ed anche l’NFC. C’è il supporto Dual SIM 4G, insieme al WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3 e uno slot microSD.

Crediti: Xiaomi / Redmi

Il comparto fotografico è composto da un sensore da 50 MP ed un obiettivo macro da 2 MP; frontalmente, inserito in un notch a goccia ridotto, troviamo una selfie camera da 8 MP. Il nuovo Redmi 13C è stato lanciato in Italia al prezzo di partenza è di 139,9€ per il modello da 6/128 GB (in offerta lancio, quello di listino è di 159,9€); è presente anche una variante maggiore da 179,9€ (e 8/256 GB). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Redmi 13C 4G – Scheda tecnica

dimensioni di 168 x 78 x 8,09 mm per un peso di 192 grammi

certificazione IP assente

display LCD da 6.74″ HD+ (1.600 x 720 pixel), 90 Hz , fino a 600 nit di luminosità, protezione Gorilla Glass

(1.600 x 720 pixel), , fino a 600 nit di luminosità, protezione Gorilla Glass chipset MediaTek Helio G85 a 12 nm

a 12 nm CPU octa-core: A75 2.0 GHz , A55 1.8 GHz

, A55 1.8 GHz GPU ARM G52 MC2

4/6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con macro, PDAF, Flash LED

(f/1.8-2.4) con macro, PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.0)

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm, NFC

Android 13 sotto forma di MIUI 14

