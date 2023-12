Threads disponibile in Italia: il rivale di Twitter/X approda anche in Europa

Lanciato negli Stati Uniti e Regno Unito la scorsa estate, Instagram Threads è finalmente disponibile anche in Europa e in Italia grazie ai nuovi accorgimenti che rendono il social network di Meta compatibile con il Digital Markets Act (DMA) voluto dall’Unione Europea. La versione di Threads arrivata nel nostro continente, infatti, può essere utilizzata in parte anche senza registrare un account.

Threads arriva in Europa: adesso si può usare anche senza account

Crediti: Threads

Threads è il nuovo social network di Instagram che si propone come componente testuale della ben più nota piattaforma fotografica di Meta. Design e funzioni ricordano molto il Twitter originale, tanto da convincere gli utenti che questo nuovo social possa finalmente spodestare il ruolo dominante di quello che adesso viene chiamato X dopo l’arrivo di Elon Musk.

Con un post, Mark Zuckerberg ha dato il benvenuto a tutti gli utenti europei che da oggi potranno utilizzare il nuovo social network anche se registrare necessariamente un account. Threads infatti può essere sfogliato liberamente da tutti, ma per postare ed interagire con gli altri account sarà obbligatorio munirsi di un account Instagram.

Al momento Threads è disponibile in Europa e in Italia solo nelle versione web, dato che le app ufficiali sembrano non essere ancora approdate nei rispettivi store su iOS e Android. Se volete utilizzare il nuovo social network dal vostro PC Windows, inoltre, potete seguire il nostro approfondimento dedicato.

