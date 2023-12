BuTure VC50 è l’aspirapolvere senza fili da regalare a Natale, in sconto con doppio Coupon!

Siamo giunti alla metà del mese di dicembre, un periodo particolarmente sentito dalla maggior parte degli utenti. Ormai l’atmosfera natalizia ha vinto su tutto, l’albero troneggia in ogni casa e negozi ed attività danno il via a sconti ed occasioni per risparmiare (e – ovviamente – sono addobbati di tutto punto). Lo stesso vale anche per chi sceglie gli acquisti online: le offerte non mancano di certo e c’è la comodità di ricevere quello che serve direttamente a casa. Se poi c’è di mezzo Amazon e la spedizione Prime allora il regalo di Natale perfetto arriverà in un lampo: BuTure VC50 è l’aspirapolvere senza fili completo e potente, perfetto per chi vuole regalare (o regalarsi) un prodotto di qualità, con un occhio al risparmio!

BuTure VC50 scende di prezzo su Amazon con un doppio Coupon: il regalo di Natale perfetto è servito!

Come in ogni casa c’è un albero di Natale, ormai non può mancare un prodotto per le pulizie intelligenti. E non si tratta di articoli per appassionati di tecnologia, ma ormai hanno fatto il loro ingresso nelle case di tantissimi italiani e vengono utilizzati da utenti di tutte le età. Facilità di utilizzo, praticità, funzioni intelligenti e tanta potenza: questi sono i requisiti di un prodotto al top e BuTure VC50 li rispetta tutti. Inoltre il suo colore rosso si sposa alla perfezione con il periodo delle Feste; insomma, si tratta di un regalo di Natale particolarmente indicato per chi punta ad un dono utile, che potrà essere utilizzato quotidianamente (e più volte al giorno).

Crediti: BuTure

Il vacuum cleaner BuTure VC50 è dotato di funzioni intelligenti come la regolazione automatica delle potenza: la capacità di aspirazione viene regolata automaticamente in base al tipo di pavimento, in modo da ottimizzare l’autonomia. È presente uno schermo touch sulla parte superiore, utile per cambiare la modalità di utilizzo in un attimo; la spazzola antigroviglio è indicata per chi ha amici a quattro zampe in casa (peli di animali e capelli non saranno più un problema). Sopra la spazzola abbiamo anche una pratica luce LED, per illuminare le aree da pulire.

Ovviamente non mancano vari accessori in confezione, in modo da rendere più agevoli le pulizie (anche per quanto riguarda il soffitto e le fessure). Non manca poi una dock di ricarica: grazie al montaggio a parete è possibile riporre il dispositivo in carica in modo discreto. BuTure VC50 ha una potenza di aspirazione fino a 33 KPA, monta un contenitore per lo sporco da 1,2 litri e offre un’autonomia fino a 50 minuti (nella modalità minore).

L’aspirapolvere senza fili BuTure VC50 scende di prezzo su Amazon grazie al doppio Coupon: nella pagina del prodotto è presente la voce “Applica Coupon 20€”. Mettendo la spunta si riceverà il primo sconto, visibile al momento del checkout; ora non resta che inserire il prodotto nel carrello e procedere ai passaggi successivi. Prima del pagamento inserisci il codice XOD8DNQH nell’apposito campo: questo dà diritto ad uno sconto aggiuntivo del 10%. In questo modo, unendo i due Coupon, il prezzo finale di BuTure VC50 sarà di soli 159,9€ (anziché 199,9€)! Ovviamente si tratta di un articolo con spedizione Prime, quindi in arrivo con la massima celerità e tutte le garanzie del servizio di Amazon! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

