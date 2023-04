Redmi 12C ufficiale in Italia: il nuovo budget phone arriva già in sconto!

Il 2023 della costola di Xiaomi si sta rivelando sempre più interessante, con aggiunte per tutte le tasche all'interno della serie 12. Dopo avuto una sfilza di modelli appartenenti alla gamma Note a questo giro salutiamo il piccolo della famiglia, un dispositivo perfetto per chi cerca un budget phone senza grosse pretese. Andiamo a scoprire tutto su Redmi 12C, ufficiale in Italia (ma anche in Cina), tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Redmi 12C ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry level

Design e display

Con Redmi 12C la partner di Xiaomi fa un balzo indietro e propone un dispositivo dotato di uno schermo con notch a goccia, una soluzione anacronistica ma sempre utile quando si punta al risparmio. Il terminale monta uno schermo LCD da 6.71″ con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel) e rapporto in 20,6:9. Il corpo misura 168,76 x 76,41 x 8,77 mm per un peso di 192 grammi.

Il lettore d'impronte è posizionato sul retro, all'interno del modulo che ospita anche la fotocamera. Lo stile generale è simile a quello dei modelli Redmi A1/A1+ ma con una scocca caratterizzata da una texture a strisce diagonali.

Specifiche tecniche e caratteristiche

A muovere il piccolo entry level troviamo il processore MediaTek Helio G85 (2.0 GHz con GPU Mali G52 MP2), accompagnato da vari tagli di memorie RAM LPDDR4X e eMMC 5.1. Le specifiche tecniche di Redmi 12C continuano con una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W (tramite micro USB), una dual camera con un sensore principale da 50 MP ed un modulo selfie da 5 MP.

Abbiamo poi l'ingresso mini jack per le cuffie, uno slot dual SIM ed uno per microSD, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC per i pagamenti, GPS e la MIUI 13 (con Android 12) lato software.

Redmi 12C – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Redmi 12C è stato presentato sia in Cina che in Italia e nel nostro paese ha debuttato al prezzo di partenza di 149,9€. Di seguito trovate configurazioni e prezzi.

3/32 GB – 149,9€ (in offerta lancio a 139,9€)

(in offerta lancio a 139,9€) 3/64 GB – 179,9€ (in offerta lancio a 159,9€)

(in offerta lancio a 159,9€) 4/128 GB – 199,9€ (in offerta lancio a 179,9€)

Come abbiamo visto poco sopra, il nuovo arrivato è già disponibile in sconto sullo store ufficiale. Tuttavia è possibile risparmiare ulteriormente grazie ad un coupon. Di seguito trovate il link all'acquisto sia sullo store Xiaomi che su Amazon.

