DM50 è lo smartwatch elegante con display AMOLED ad un super prezzo: meno di 30€!

Ci stiamo rapidamente avvicinando al Natale ed uno dei regali più apprezzati di quest’anno saranno sicuramente gli smartwatch di nuova generazione. Se anche voi volete regalare ad un vostro caro un orologio intelligenze in grado di tener traccia anche dell’attività sportiva, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per risparmiare grazie all’offerta TomTop sul DM50!

DM50: display AMOLED da 1.43″, batteria da 400 mAh e certificazione IP68

Crediti: DM50

DM50 è uno smartwatch con display AMOLED circolare da 1.43″ che ricalca il design dei classici orologi da polso sportivi. Il dispositivo è in grado di monitorare il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e il sonno, così come le attività sportive eseguite mentre lo si indossa (anche il nuoto grazie alla certificazione IP68). Inoltre, questo smartwatch mostra in modo molto intuitivo anche le notifiche ricevute direttamente sul proprio telefono.

Grazie alla batteria da 400 mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia di 12 giorni, anche grazie alla connessione Bluetooth 5.0 BLE che garantisce un ottimo risparmio energetico. Tramite l’app FitCloudPro, inoltre, è possibile personalizzare la watchface, scegliendo tra centinaia di modelli diversi in base alle proprie esigenze.

DM50 è disponibile su TomTop al prezzo di 26.31€, invece di 70.95€, grazie all’offerta lampo attiva oggi. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

