Le nuove Redmi Buds 5 Pro arrivano su Banggood, a meno di 80€

Insieme ai nuovi modelli della serie K70, la costola di Xiaomi ha rinnovato anche la sua gamma di accessori. Tra questi abbiamo assistito al debutto dei nuovi auricolari “premium” della compagnia, TWS di fascia media ad un prezzo accessibile. Le Redmi Buds 5 Pro iniziano a fare capolino anche nei soliti store: si parte da Banggood, con un’offerta lampo imperdibile!

Redmi Buds 5 Pro: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Redmi

Giovanili e stilose, le Redmi Buds 5 Pro offrono una vestibilità in-ear ed un look minimale ma piacevole, con una custodia a ciottolo con apertura verticale ed una luce LED nella parte frontale. Ovviamente non può mancare la cancellazione del rumore ANC, in questo caso fino a 52 dB. Presente la certificazione IPX4 contro schizzi e sudore, il rilevamento automatico delle orecchie, l’audio spaziale, il supporto LHDC 5.0 e tanta autonomia. Si parla di circa 10 ore di utilizzo, fino a 38 ore utilizzando la custodia; oltre alla ricarica cablata tramite Type-C è presente anche quella wireless.

Crediti: Redmi

Le nuove Redmi Buds 5 Pro debuttano su Banggood e sono subito in offerta lampo: al momento il prezzo è di soli 78€ ma è destinato a salire in base al numero di ordini. Insomma, se sei interessato alle nuove TWS Xiaomi affrettati e dai un’occhiata alla pagina del prodotto. Allo stato attuale si tratta del miglior prezzo dato che la spedizione è di soli 0,6€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le