Realme Book: l’azienda ha cancellato la sua serie di notebook?

Sempre più brand sono passati da un “semplice” marchio di smartphone ad un vero e proprio ecosistema, ricco di prodotti e terminali tech per tutti i gusti e per tutte le esigenze (sulla scia di Xiaomi, il brand life style cinese per eccellenza). Tuttavia non sempre questa scelta si rivela vincente: probabilmente è questo quello che accaduto alla gamma Redmi Book, la serie di portatili della compagnia asiatica che potrebbe essere stata cancellata: il terminale è sparito dal sito ufficiale indiano e non sembra essere disponibile nemmeno in altri mercati.

Realme Book cancellato? Cosa sta succedendo alla gamma di notebook del brand

Di recente un utente indiano ha scritto al supporto di Realme in merito ad un notebook ed uno smartwatch del brand, ma la risposta dell’assistenza è davvero emblematica. Senza mezzi termini ha confermato che Realme Book (Prime e Slim) non è più disponibile ed è stato rimosso perfino dal sito ufficiale. Per quanto riguarda il mercato italiano, l’azienda ha lanciato Realme Book Prime nel 2022 ma nel corso di quest’anno non ci sono state ulteriori aggiunte. In realtà lo stesso vale per il mercato cinese: il primo Realme Book risulta ancora disponibile sul sito ma fino a questo momento non è stato annunciato nessun nuovo modello.

Hi Jhaba, we are sorry to inform you that the realme book has been discontinued, and it's been removed from our official website. Further, kindly share the realme watch name you are referring to so that we can assist you accordingly. — realme India Support (@realmecareIN) December 25, 2023

Purtroppo non è chiaro quale sarà il futuro della serie di notebook dell’azienda asiatica: alcune unità risultano ancora acquistabili in vari mercati (ad esempio in India tramite Flipkart e Amazon), ma sembra trattarsi delle rimanenze e non sono previsti dei restock. Si tratta della fine del naturale ciclo vitale dei dispositivi lanciati finora, magari in attesa di un modello nuovo di zecca? Oppure Realme ha deciso di non puntare ulteriormente sul mercato dei notebook?

Una cosa è certa: il 2023 non ha visto grandi novità da parte di Realme sul fronte dei prodotti dell’ecosistema del marchio. Nessun nuovo portatile, né uno smartwatch. Proprio quest’anno l’azienda ha dato lo stop alla produzione di ulteriori smart TV (similmente a OPPO e OnePlus) quindi non è da escludere che sia toccata la stessa sorte anche ai notebook del brand. Ovviamente si tratta solo di un’ipotesi e restiamo in attesa di novità: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

