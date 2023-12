Honor Magic 6 e 6 Pro stanno arrivando: annunciata la data di presentazione

In queste ore Honor ha finalmente annunciato attraverso i canali social la data di presentazione della nuova serie di smartphone Magic 6. Attualmente non sappiamo quali modelli saranno ufficialmente mostrati in occasione dell’evento, ma quello che sembra essere certo è che saranno dotati dell’inedito MagicOS 8.0.

Il 2024 si aprirà con la presentazione dei nuovi Honor Magic 6 e 6 Pro

Crediti: Honor

La serie Honor Magic 6 sarà ufficialmente presentata in Cina il prossimo 10 gennaio 2024, mentre l’inedito MagicOS 8.0 sarà mostrato al grande pubblico per la prima volta il giorno seguente, ovvero l’11 gennaio. Restano avvolti nel mistero i modelli che verranno effettivamente presentati: secondo i rumor sul mercato i primi ad arrivare potrebbe essere Honor Magic 6 e Magic 6 Pro, seguiti poi dall’edizione limitata in collaborazione con Porsche ed eventualmente la versione Ultimate.

Non ci resta quindi che attendere i primi giorni del prossimo anno per scoprire quali novità ci riserverà la celebre azienda cinese con questa nuova generazione di smartphone alimentati dallo Snapdragon 8 Gen 3.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le