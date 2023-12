Un assaggio del design di Honor Magic 6 Porsche Design: ecco la prima immagine ufficiale

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale, anche se era nell’aria già da diversi giorni. Honor e Porsche Design lanceranno uno smartphone insieme e quasi sicuramente si tratterà di una versione speciale del prossimo top di gamma Magic 6 Pro. La compagnia cinese ha pubblicato il primo teaser ufficiale del dispositivo, con un brevissimo scorcio di quello che sarà il design.

Honor e Porsche Design lanceranno uno smartphone insieme: ecco il primo teaser

Crediti: Honor (Weibo)

A metà dicembre Honor e Porsche Design hanno annunciato una collaborazione che vedrà il debutto di uno o più prodotti. Inizialmente le due compagnie hanno mantenuto il massimo riserbo, ma ora la casa cinese ha deciso di cominciare a snocciolare qualche dettaglio. Il primo prodotto nato dalla partnership dei due brand sarà uno smartphone, molto probabilmente una variante extra-lusso di Honor Magic 6 Pro. Il top di gamma di Honor farà capolino nei primi mesi del 2024 ma nel frattempo ci sono già varie indiscrezioni e un’immagine dal vivo.

Intanto Honor ha pubblicato il primo teaser dedicato allo smartphone in versione Porsche Design: non c’è molto da vedere, ma sappiamo che si tratterà di un telefono con una scocca Quad Curve ed i loghi dei due brand posizionati in una fascia che attraversa tutta la back cover. Qui trovate alcuni render che potrebbero rivelarsi interessanti. Probabilmente si tratterà di una variante dedicata alla mitica Porsche 911; stando ai leak la collaborazione potrebbe spingersi anche oltre e si vocifera perfino di un pieghevole a tema.

Presunti bozzetti – Crediti: Weibo

Restiamo in attesa di ulteriori novità: sicuramente nel corso dei prossimi giorni Honor pubblicherà altri poster dedicati al suo dispositivo con Porsche Design. Per quanto riguarda il flagship, Honor Magic 6 Pro avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 3 e dovrebbe offrire nuovamente uno schermo OLED con punch hole a pillola (e doppia selfie camera). Come al solito possiamo aspettarci specifiche al top e una fotocamera stellare, si vocifera con un sensore 1″-type OmniVision e lenti ad apertura variabile.

