POCO X6 e X6 Pro, al via i primi teaser: cominciano le conferme sulle specifiche

Nelle scorse settimane abbiamo parlato in varie occasioni dei prossimi modelli della serie X in dirittura d’arrivo, ma ora arrivano anche i primi teaser ufficiali. POCO X6 e X6 Pro si fanno sempre più vicini: la data d’uscita non sembra così lontana e la compagnia cinese partner di Xiaomi ha anche cominciato a snocciolare dettagli sulle specifiche.

POCO X6 e X6 Pro: ecco i primi teaser ufficiali dedicati ai nuovi mid-range

Nel momento in cui scriviamo l’azienda non ha ancora confermato la data precisa per il debutto di POCO X6 e X6 Pro, ma ha iniziato a stuzzicare i fan con i primi poster ed una pagina dedicata presente su Flipkart. Il debutto dei nuovi modelli della serie X partirà dall’India, per poi arrivare progressivamente anche in altri mercati. In Italia abbiamo sia X5 che X5 Pro quindi è probabile che anche la successiva generazione farà capolino alle nostre latitudini.

Per ora i teaser si limitano a confermare il lancio a stretto giro ma uno degli ultimi poster conferma la presenza del chipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Un dettaglio importante, che fa propendere ulteriormente per l’ipotesi rebrand avanzata da un un noto insider. POCO X6 Pro dovrebbe essere la versione alternativa di Redmi K70E: avrebbe quindi il SoC MediaTek, uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, 5.500 mAh di batteria con ricarica da 90W e una fotocamera da 64 MP. POCO X6 sarebbe invece il rebrand di Redmi Note 13 Pro, sempre con il medesimo display ma con varie differenze come lo Snapdragon 7s Gen 2, la ricarica da 67W e la super fotocamera da 200 MP.

Ovviamente quella dei rebrand è un’ipotesi: restiamo in attesa di saperne di più, magari con nuovi dettagli ufficiali sulla gamma X6.

