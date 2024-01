Xiaomi 14 Ultra al MWC 2024: sale l’attesa per il camera phone

A quanto pare, un mese ci separerebbe dalla presentazione di Xiaomi 14 Ultra, che inaspettatamente potrebbe avvenire al MWC 2024 di Barcellona. Non c’è ancora niente di ufficiale, ma il leaker Kartikey Singh appare categorico nelle sue affermazioni: il prossimo top di gamma Ultra della compagnia di Lei Jun sarebbe pronto a esordire alla fiera catalana. E lo farà con un comparto fotografico che, trapelato in lungo e largo, si prospetta molto appetibile per gli amanti della fotografia mobile.

Si vocifera che Xiaomi 14 Ultra debutterà in quel del MWC 2024 di Barcellona

As I have told Another Ultra which everyone is looking forward to and you can buy it as well is coming in February. But there is a catch for Global Markets



14U will be coming to MWC but the availability will be later than Vanilla Xiaomi 14. Plss be patient https://t.co/qKdGoessKh pic.twitter.com/if2qZ3v51u — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 26, 2024

Per la prima volta nella storia dei modelli Ultra, Xiaomi vorrebbe presentarlo al pubblico internazionale e non più solamente a quello cinese, dopo che per anni ci eravamo abituati a vederlo lanciato prima in Cina e soltanto mesi dopo sul mercato Global. Tuttavia, il leaker afferma che la sua disponibilità non sarebbe a ridosso della presentazione: come anticipato dai leak, prima ci saranno Xiaomi 14 e 14 Pro, di cui si attendono ancora le varianti europee a oltre tre mesi dal lancio in Cina.

Come dice lo stesso presidente Lu Weibing su Weibo, egli ha “intenzione di passare nel prossimo futuro a uno smartphone con capacità di imaging molto, molto, molto potenti per scattare foto“. E visto che di top di gamma Redmi non ce ne sono all’orizzonte, il riferimento è ovviamente tutto per il flagship Xiaomi. Ecco come apparirebbe la fotocamera di Xiaomi 14 Ultra, secondo i vari rumor finora apparsi in rete:

Sony LYT-900 da 50 MP , 1″, apertura variabile f/1.63-4.2

, 1″, apertura variabile f/1.63-4.2 Ultra-grandangolare 0.5x Sony LYT-600 da 50 MP f/2.0, 1/1.9″

Sony LYT-600 da f/2.0, 1/1.9″ Teleobiettivo 3.5x Sony IMX858 da 50 MP

Sony IMX858 da Teleobiettivo periscopiale 5x Sony IMX858 da 50 MP f/2.5

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, sicuramente avremo un SoC Snapdragon 8 Gen 3, così come probabilmente uno schermo AMOLED da 6,7″ 2K a 120 Hz, sensore ID a ultrasuoni, comunicazione satellitare, batteria da 5.500 mAh con ricarica 120W e wireless 50W e software Android 14 con HyperOS 1.

