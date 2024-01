Il display di Samsung Galaxy S24 nasconde una gradita novità

Se passerete da possedere uno smartphone della serie S23 a uno dell’ultima serie Samsung Galaxy S24, sappiate che gli occhi vi ringrazieranno. Sì, perché una feature utile ma non toccata dal materiale promozionale della compagnia sud-coreana riguarda proprio il display, da sempre punto cardine dei suoi top di gamma. Non soltanto il modello Plus ha adesso la stessa risoluzione di quello Ultra, non soltanto il modello Ultra si graffia meno facilmente, ma l’intero trittico ha un pannello che affatica meno la vista.

Lo schermo di Samsung Galaxy S24 affatica meno gli occhi, ma la concorrenza è agguerrita

Crediti: Android Central

Tutto ruota attorno al concetto di PWM Dimming, terminologia che indica la frequenza con cui i display AMOLED si aggiornano in base al livello di luminosità impostato. Non starò qui a entrare in troppi tecnicismi: per quelli c’è l’articolo dedicato, vi basti sapere che avere una frequenza bassa di PWM Dimming equivale a uno schermo che può potenzialmente affaticare di più la vista, seppur sia un aspetto soggettivo che può variare in base alla sensibilità di ogni persona.

Sotto questo punto di vista, Samsung non ha mai eccelso: tutti i suoi precedenti smartphone, top di gamma compresi, non sono mai andati oltre i 240 Hz di aggiornamento (da non confondere con il refresh rate). Da qualche anno a questa parte, Apple si è migliorata passando da 240 a 480 Hz con la serie iPhone 13; per non parlare dei brand cinesi: Xiaomi, Redmi e POCO hanno modelli a 1.920 Hz, OPPO, Realme e vivo a 2.160 Hz e addirittura Honor alla bellezza di 4.320 Hz.

Per quanto i brand cinesi rimangano una spanna in avanti, la serie Samsung Galaxy S24 può adesso beneficiare di un PWM Dimming a 492 Hz, più del doppio rispetto a prima; di conseguenza, utilizzarlo a bassa luminosità significherà sentirsi la vista meno affaticata. Ma anche se la serie S24 ha portato con sé diverse migliorie, al presidente di Samsung non è piaciuta per niente.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le