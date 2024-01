Instagram diventa un spazio privato con Flipside: prime immagini della nuova funzione

Da diversi mesi ormai, Instagram sembra essere a lavoro su numerose nuove funzioni che consentiranno agli utenti di interagire in modo diverso sull’app social dedicata a video e fotografie. In queste ore, infatti, è emersa in rete una nuova funzionalità che, con il nome di Flipside, potrebbe mettere a disposizione degli utenti un nuovo spazio privato da condividere con gli amici più stretti.

Il concetto di “Amici stretti” di Instagram si evolve: ecco Flipside

Crediti @mattnavarra

Rappresentato dall’icona di una chiave, Instagram Flipside sembra essere una sorta di gruppo creato scegliendo gli amici più stretti per condividere informazioni, foto e video che solitamente non sarebbero postate in pubblico sul social. Questa funzionalità era emersa già lo scorso anno con il nome di Finstas, ma adesso sembra essere pronta per il rollout.

“Flipside consente agli utenti di creare un nuovo lato privato del proprio profilo in cui possono pubblicare foto più sincere e personali per un sottoinsieme dei propri amici“, si legge nella descrizione della funzionalità all’interno dell’app.

Diversi utenti segnalano di poter già accedere a questa funzione, che potrebbe essere effettivamente già in fase di propagazione per una ristretta cerchia di beta tester. Non ci resta che attendere maggiori informazioni direttamente da Meta o da Mark Zuckerberg in persona, che ultimamente è sempre più noto per essere il volto del lancio delle nuove funzioni dei suoi social network.

