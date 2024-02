Redmi A3: il nuovo Xiaomi low cost si mostra dal vivo

Aggiornamento 06/02: dopo le immagini render e i dettagli sulle specifiche, il nuovo budget phone appare anche in uno scatto dal vivo (e c’è anche la confezione di vendita). Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

A inizio gennaio hanno fatto capolino i primissimi indizi in merito al prossimo budget phone di Xiaomi, ma ora le cose si fanno più tangibili. Redmi A3 è protagonista di un corposo leak con tanto di immagini e specifiche: ecco cosa possiamo aspettarci da questo dispositivo economico.

Redmi A3 tra immagini e specifiche: sappiamo quasi tutto (grazie ai leak)

Crediti: Passionategeekz

Il telefono è stato inizialmente avvistato con la sigla 23129RN51X e il nome commerciale, ma ora è trapelato quasi tutto. Le immagini promozionali dedicate a Redmi A3 sono frutto di un leak e mostrano un dispositivo caratterizzato da un ampio modulo fotografico circolare (che strizza l’occhio alla gamma Ultra) mentre frontalmente trova spazio un pannello con notch a goccia. Il successore di Redmi A2 offrirebbe uno schermo più ampio, da 6,71″ di diagonale (contro i 6,52″ del precedente modello) e con refresh rate a 90 Hz.

Crediti: Passionategeekz

Il chipset dovrebbe essere ancora una volta una soluzione budget targata MediaTek (ancora incerta), alimentata da 5.000 mAh di batteria. Tra le migliorie ci sarebbe anche una fotocamera da 13 MP (contro gli 8 MP di A2). Redmi A3 sarebbe in procinto di debuttare in vari mercati, non ancora specificati, ad un prezzo economico e in tre colorazioni (Green, Black e Blue). Di seguito trovate la scheda tecnica leak, ovviamente da prendere con cautela fino alla conferma da parte di Xiaomi.

Crediti: GSMArena Crediti: GSMArena

Aspettando si saperne di più da parte della casa cinese, ecco spuntare anche alcune immagini dal vivo: in una è visibile la confezione di vendita del low budget mentre in un’altra ci viene mostrata la cover posteriore del telefono.

Redmi A3 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 164,9 x 76,75 x 9,09 mm per un peso di 192 grammi

certificazione IP???

Display LCD da 6,71″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass

da (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, rapporto in 20:9, luminosità di picco di 400 nit, Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali posizionato di lato

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek

GPU ???

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile

di memoria eMMC 5.1 espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, micro USB, micro SD

Fotocamera da 13 MP

Selfie camera da 8 MP

Speaker stereo

Android 13 Go Edition

