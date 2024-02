Sui Pixel Watch arriva l’aggiornamento di febbraio 2024: tutte le novità

Con l’inizio di un nuovo mese, arriva anche il consueto aggiornamento software per i dispositivi di Google. In queste ore, per esempio, è approdato sugli smartwatch Pixel Watch e Pixel Watch 2 la nuova patch di febbraio 2024 che purtroppo potrebbe non essere eccitante quanto sperato dagli utenti.

Poche novità per il nuovo aggiornamento software di Pixel Watch e Watch 2

Google Pixel Watch 2

Il nuovo aggiornamento di febbraio 2024 (TWD9.240205.001) è disponibile per tutti i Pixel Watch con Wear OS 4, che potranno ricevere in queste ore una notifica per installare immediatamente la patch tramite OTA. Purtroppo, il changelog è piuttosto scarno: si tratta infatti di un aggiornamento mirato unicamente all’introduzione delle nuove patch di sicurezza.

L’aggiornamento software di febbraio 2024 include le ultime patch di sicurezza per gli utenti di Pixel Watch.

Niente nuove funzionalità, quindi, bensì un maggiore livello di sicurezza che impedirà ai malintenzionati di rubare i dati raccolti tramite lo smartwatch. L’aggiornamento, come sempre, è consigliabile installarlo subito per approfittare immediatamente delle correzioni al software.

