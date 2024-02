Diritto alla riparazione in Europa, c’è un accordo provvisorio: 12 mesi di garanzia extra e non solo

Si torna a parlare di diritto alla riparazione in Europa, questa volta grazie all’accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio europeo e il Parlamento. Si tratta ancora di una bozza ma sono già presenti alcuni aspetti chiave che fanno capire come cambieranno le cose per gli utenti. La nuova legislazione mira a rendere più semplice per i consumatori la riparazione di un prodotto anziché la sostituzione; ovviamente per fare ciò è necessario che i servizi di riparazione siano più semplici ed accessibili, trasparenti e rapidi.

Diritto alla riparazione, cosa cambierà in Europa: tutti i dettagli dell’accordo provvisorio

Crediti: Canva

L’accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo si applica a tutti i prodotti con requisiti di riparazione previsti dal diritto dell’UE e stabilisce l’obbligo di riparazione da parte dei produttori, con degli standard ben precisi. È prevista anche la creazione di un modulo informativo europeo in grado di fornire ai consumatori tutti gli aspetti chiave del servizio; tutte le piattaforme nazionali di informazione sull’argomento saranno unificate in un’unita piattaforma online europea. Il nuovo accordo per il diritto alla riparazione in Europa nasce da un’esigenza semplice: allo stato attuale è più facile smaltire un prodotto rotto o difettoso ed acquistarne un altro anziché farlo riparare, in particolare quando la garanzia legale è scaduta.

Quindi con la nuova direttiva si mira ad allungare la vita di determinati prodotti, andando da un lato a rafforzare il settore delle riparazioni e dall’altro a ridurre i rifiuti e promuovere modelli di business più sostenibili. L’accordo prevede l’introduzione di alcuni aspetti che andranno a facilitare le cose per i consumatori, rendendo il tutto più appetibile.

I consumatori possono richiedere ai produttori la riparazione dei prodotti che sono tecnicamente riparabili (ai senso del diritto dell’UE, tra questi ci sono smartphone, aspirapolvere e lavatrici, ad esempio);

(ai senso del diritto dell’UE, tra questi ci sono smartphone, aspirapolvere e lavatrici, ad esempio); ci sarà un modulo europeo informativo sulla riparazione, con dettagli chiari sulle condizioni, le tempistiche, i prezzi e così via;

sulla riparazione, con dettagli chiari sulle condizioni, le tempistiche, i prezzi e così via; ci sarà una piattaforma online europea che fungerà da tramite tra i consumatori e i riparatori;

che fungerà da tramite tra i consumatori e i riparatori; dopo la riparazione di un prodotto ci saranno 12 mesi di garanzia extra; questo periodo può essere ulteriormente prolungato a discrezione dei singoli Stati membri.

Ovviamente l’utente potrà scegliere liberamente se richiedere la riparazione oppure la sostituzione, in caso di un prodotto rotto o danneggiato ancora in garanzia.

Quali sono i prodotti che rientrano nel diritto alla riparazione?

Crediti: Xiaomi

Come abbiamo accennato poco sopra, il nuovo accordo provvisorio si applica a tutti i prodotti per la quale la legislazione dell’EU stabilisce requisiti di riparabilità. Al momento si parla di smartphone e tablet, lavatrici e asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, display, attrezzature per saldature, server e aspirapolvere. La Commissione potrà introdurre altri prodotti in futuro.

Diritto alla riparazione e trasparenza

Un altro degli obiettivi dell’accordo è quello di fornire una panoramica trasparente di tutti gli aspetti che riguardano la riparazione dei prodotti. Oltre al modulo e alla piattaforma europei ci sono anche altre precisazioni: i produttori sono obbligati a fornire informazioni sui pezzi di ricambio nel loro sito web, a renderli disponibili per tutti e a prezzi ragionevoli. Inoltre è consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio di seconda mano o stampati in 3D da parte di riparatori indipendenti. A tutto ciò si aggiunge anche l’aspetto del tempo: il produttore è obbligato ad effettuare le riparazione con tempistiche ragionevoli. In questo modo la riparazione di un prodotto sarà sicuramente una scelta più fattibile per l’utente finale.

Quali sono i passaggi successivi

L’accordo provvisorio è stato raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo ma ora deve essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni. Purtroppo al momento non possiamo far altro che pazientare in attesa di novità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le