YouTube cambia idea: l’app per Apple Vision Pro si farà

Ha sicuramente fatto scalpore la scelta di YouTube di non supportare il nuovo Vision Pro di Apple fin dal giorno di lancio, ma a quanto pare il team di Google è tornato sui propri passi promettendo l’arrivo dell’app ufficiale in un futuro prossimo. Gli utenti, attualmente, sono costretti ad utilizzare Safari oppure app di terze parti per sfogliare la piattaforma video e probabilmente sarà così per ancora diversi mesi.

YouTube arriverà su Vision Pro, ma non subito

Crediti: Apple

L’arrivo delle prime app di terze parti, potrebbe aver convinto YouTube a voler “proteggere” la visione della propria piattaforma anche sul neo arrivato Apple Vision Pro, tanto da annunciare l’inizio dello sviluppo di un’app ufficiale per il servizio. Gli utenti, quindi, potrebbero finalmente dismettere Safari in favore di un’app nativa per YouTube, anche se potrebbe volerci ancora molto tempo.

“Siamo entusiasti del lancio di Vision Pro e lo supportiamo garantendo agli utenti di YouTube un’ottima esperienza in Safari. Non abbiamo piani specifici da condividere in questo momento, ma possiamo confermare che un’app per Vision Pro è sulla nostra roadmap” ha dichiarato un portavoce di YouTube ai microfoni di The Verge.

