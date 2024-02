YouTube arriva su Apple Vision Pro, ma non in via ufficiale

Ha sicuramente destato scalpore l’assenza di YouTube tra le app ufficiali per il nuovo Vision Pro, ma era solo questione di tempo prima che qualcuno approfittasse dell’occasione per piazzare la propria app di terze parti per accedere ai contenuti della famosa piattaforma di streaming video di Google. Un famoso sviluppatore, infatti, ha deciso di non perdere tempo ed ha subito proposto un’app nativa per il nuovo visore di Apple che consenta l’accesso e la visione dei contenuti di YouTube.

Juno è l’app perfetta per vedere YouTube su Vision Pro: ma non è ufficiale ed costa 5€!

Crediti: Juno

Sviluppata da Christian Selig, famoso per Apollo, Pixel Pals e Amplosion, Juno è una nuova app non-ufficiale per YouTube che mette a disposizione una versione nativa per Apple Vision Pro della più famosa piattaforma di streaming video al mondo. Tramite Juno infatti è possibile accedere a tutti i contenuti di YouTube, effettuare il login nel proprio account, visualizzare le proprie iscrizioni e liste, oltre ad avere la possibilità di sfruttare i vantaggi della propria iscrizione a YouTube Premium.

Juno, tuttavia, non è gratuita come la piattaforma di Google: l’app infatti ha un costo di 5€ ed è disponibile da oggi sull’App Store per il download e l’installazione su Apple Vision Pro. Sia chiaro, l’app non viola in alcun modo le linee guida di Google o Apple, ma siamo sicuri che in questo momento qualcuno nel team di YouTube si stia mangiando le mani per l’occasione fornita agli sviluppatori di terze parti.

