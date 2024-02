Il capo di Google Chrome attacca Apple: “Non stanno facendo sul serio!”

Sembra proprio che le polemiche dovute ai cambiamenti di Apple per il DMA non siano destinate a terminare molto presto: nelle ultime ore, infatti, anche il capo della divisione Chrome di Google ha deciso di attaccare duramente la compagnia di Cupertino per le novità introdotte nel settore dei browser web che in teoria dovrebbero assecondare il volere dell’Unione Europea. A quanto pare, non c’è stata un singolo cambiamento effettuato da Apple che sia piaciuto a qualcuno.

Non si fermano le polemiche per i cambiamenti di Apple dovuti al DMA

Parisa Tabriz, vice presidente e general manager di Google Chrome, non ha usato mezzi termini per descrivere i cambiamenti proposti da Apple all’Unione Europea per l’ottemperanza alle nuove leggi del Digital Markets Act. Secondo Tabriz, infatti, la compagnia guidata da Tim Cook non starebbe facendo affatto sul serio sulla questione “scelta dei browser predefiniti“, ma sarebbero soltanto cambiamenti di facciata per poi non cambiare nulla.

“Apple non è seriamente intenzionata a supportare la scelta del browser web o del motore su iOS. La loro strategia è eccessivamente restrittiva e non porterà in modo significativo a una vera scelta per gli sviluppatori di browser“, ha dichiarato Parisa Tabriz. Sembra quindi che nessuno dei cambiamenti proposti siano stati visti di buon grado dalle altre aziende della big tech, ma sarà lo stesso per l’Unione Europea? Lo scopriremo soltanto a partire dal prossimo 7 marzo.

