Apple Vision Pro può essere ripristinato con l’aiuto di un iPhone

Apple Vision Pro è ufficialmente arrivato negli Stati Uniti e pian piano continuano ad emergere nuovi dettagli sul funzionamento del visore per la realtà mista realizzato dal team di Cupertino. Nel caso in cui il firmware del casco dovesse in qualche modo corrompersi, Apple ha previsto una modalità di ripristino molto simile a quella che abbiamo già potuto apprezzare su Watch e TV.

Proprio come Watch e TV, anche il firmware di Vision Pro si ripristina con iPhone

Crediti: Apple

Apple Vision Pro, infatti, potrà essere ripristinato alle impostazioni originali tramite l’ausilio di un iPhone, con un processo di recupero come quello implementato per smartwatch e set-top-box realizzati dall’azienda guidata da Tim Cook. Entrando in Recovery Mode sul casco per la realtà mista, infatti, gli utenti vedranno sul loro iPhone l’opzione per ripristinare il firmware di Vision Pro.

Questo metodo di recupero si è reso necessario a causa della mancanza di una porta USB-C sul dispositivo di Apple, che quindi non può essere collegato ad un PC per le operazioni di ripristino. Questo metodo è stato utilizzato per la prima volta su Apple Watch con l’arrivo di watchOS 8.5 ed iOS 15.4.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le