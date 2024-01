Xiaomi MIX Fold 4 avrà specifiche al top: le ultime novità sul prossimo pieghevole

Tutti i riflettori sono puntati sul MWC 2024 e sulle indiscrezioni che vedono protagonista il super flagship Xiaomi 14 Ultra. Nonostante ciò quest’anno è atteso anche un dispositivo altrettanto importante, ossia il pieghevole di nuova generazione Xiaomi MIX Fold 4: le ultime novità riguardano le specifiche e la commercializzazione, con alcuni indizi importanti.

Xiaomi MIX Fold 4: cosa sappiamo finora sul prossimo pieghevole del brand

Crediti: Xiaomi

Questa non è la prima volta che si parla del futuro pieghevole della casa di Lei Jun. Xiaomi MIX Fold 4 poterà grandi novità in termini di struttura e cerniera e addirittura si vocifera di capacità waterproof; intanto emergono ulteriori dettagli dal codice della MIUI/HyperOS, offrendoci qualche elemento in più. Secondo quanto trapelato il foldable di Xiaomi presenterebbe il nome in codice Ruyi mentre internamente sarebbe conosciuto con la sigla N8. A questi dettagli si aggiunge un ulteriore conferma del numero di modello, ossia 2405CPX3DG e 2405CPX3DC. Come i più smaliziati avranno già intuito, si tratta di sigle in riferimento al mercato internazionale e quello cinese: molto probabilmente Xiaomi MIX Fold 4 sarà il primo pieghevole Global del brand. La comparsa di numeri di modelli e sigle è molto utile in quanto ci aiuterà a riconoscere eventuali certificazioni e benchmark dedicati al flagship.

Dal codice del software di Xiaomi emerge un ulteriore dettaglio, ossia la presenza del chipset SM8650, meglio conosciuto come Snapdragon 8 Gen 3. Proprio come avvenuto con il precedente MIX Fold 3 (a proposito, date un’occhiata alla nostra recensione), anche a questo giro ci sarà il SoC di punta targato Qualcomm. Per quanto riguarda l’uscita, il lancio sarebbe programmato per maggio, ma ovviamente restiamo in attesa di novità ufficiali.

