Il DMA è un successo per i browser: crescita incredibile nel mese di marzo

Ad un mese dall’entrata in vigore del DMA si iniziano a tirare le somme su quelli che sono stati gli effetti della nuova legislazione attuata nei confini dell’Unione Europea e i dati sembrano essere davvero incoraggianti. Come riportato anche nelle scorse settimane, i maggiori beneficiari di questa nuova politica antitrust sembrano essere i browser di terze parti che continuano a guadagnare nuovi utenti giorno dopo giorno.

Una crescita fino al 250%: il DMA aiuta i browser di terze parti a guadagnare mercato

Crediti: Canva

In un nuovo report, l’agenzia di stampa Reuters ha intervistato gli sviluppatori dei browser internet indipendenti, evidenziando come il DMA abbia aiutato in modo esponenziale a guadagnare terreno nei confronti dei grandi competitor come Google e Apple. Proprio con l’apertura di iOS alla schermata di selezione dei browser si sono avuti i maggiori benefici, con crescite fino al 250%.

“Prima l’Europa era il nostro quarto mercato, adesso è il secondo” ha dichiarato il CEO di Aloha Browser, che ha guadagnato una crescita del 250% soltanto nel mese di marzo. “Stiamo registrando un numero di utenti record in Europa in questo momento” ha aggiunto il CEO di Opera, che già nelle scorse settimane non aveva fatto segreto della grande crescita avvenuta su iOS.

Per DuckDuckGo il numero degli utenti è salito a circa 100 milioni, mentre anche Vivaldi ed Ecosia hanno fatto registrare degli ottimi numeri a detta degli sviluppatori, nonostante non siano state condivise delle cifre esatte. Firefox, che è sicuramente quello con la fetta di mercato più grande, ha anch’esso annunciato una forte crescita dovuta alla nuova regolamentazione, mentre Brave in pochissimi giorni ha registrato più di 11mila nuovi download.

Il DMA, quindi, è già un successo per il mercato dei browser che adesso potrebbe essere finalmente stimolato da un po’ di sana concorrenza.

