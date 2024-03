Crescita esponenziale anche per Opera: il DMA è un successo su iOS?

Il Digital Markets Act è entrato in vigore soltanto poche settimane fa, ma per alcuni sviluppatori i benefici si sono visti immediatamente. Al coro dei soddisfatti della nuova legislazione dell’Unione Europea si aggiunge oggi Opera, che grazie alla schermata di selezione del browser predefinito su iOS ha visto una crescita davvero esponenziale in termini di nuovi utenti provenienti dalla piattaforma di Apple.

164% di nuovi utenti per Opera dall’arrivo del DMA sulla piattaforma di Apple

Crediti: Opera

Con un comunicato stampa, Opera ha annunciato una crescita del 164% in tutta Europa in seguito all’entrata in vigore del DMA. La nuova legge voluta dall’Unione Europea, infatti, ha costretto Apple ad introdurre su iOS una schermata di selezione del browser predefinito e gli utenti sembrano aver parlato chiaro: non vogliono più Safari per accedere ad internet.

“Il giorno in cui è apparsa la schermata di selezione, abbiamo notato un picco nella crescita dei nostri utenti attivi giornalieri, in particolare di Opera per iOS. Riteniamo che ciò sia indicativo di due cose: da un lato, l’importanza della regolamentazione per garantire condizioni di maggiore parità e, dall’altro, che gli utenti sono affamati di prodotti nuovi e innovativi in ​​grado di offrire un’esperienza online superiore” ha dichiarato Jorgen Arnesen di Opera.

In Francia, per esempio, Opera ha visto una crescita davvero incredibile, addirittura il 402%, mentre la Spagna ha fatto segnare un +143%. Ottimi risultati anche in Polonia e Germania, dove il browser ha guadagnato rispettivamente il 68% e il 56% di nuovi utenti. Nelle scorse settimane, anche Brave e Firefox hanno raccontato esperienze molto simili, segnale che mostra quanto di buono fatto dall’Unione Europea.

