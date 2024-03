Brave Browser fa faville su iOS ed è tutto merito dell’Europa e del DMA

Uno dei grandi cambiamenti imposti dall’Unione Europa con il Digital Markets Act ad Apple è stato quello di proporre agli utenti una schermata che permettesse la selezione del browser predefinito da utilizzare sul sistema operativo mobile di iPhone. A beneficiarne, chiaramente, sono stati gli sviluppatori di terze parti come Brave, che ha visto un aumentare vertiginoso delle nuove installazioni e dell’utilizzo come predefinito nel browser improntato verso la privacy degli utenti.

Sono tantissimi gli utenti che hanno scelto di abbandonare Safari in favore di un browser alternativo, appena è stato possibile

Crediti: Brave

Con tono polemico, gli sviluppatori di Brave hanno voluto celebrare l’entrata in vigore del DMA in Europa postando sui social le statistiche relative alle nuove installazioni del celebre browser su iOS in seguito alla comparsa della schermata di selezione dell’app predefinita per navigare sul web. Da poco più di 8mila installazioni, Brave ha raggiunto in pochi giorni oltre 11mila nuovi download, ed è tutto merito della nuova legge voluta dall’Unione Europea.

“Perché Apple e Google hanno reso così difficile il cambio del browser predefinito per così tanti anni? Perché è un modo molto potente di bloccare la competizione” hanno dichiarato gli sviluppatori di Brave, aggiunendo “Come potete ben vedere, gli utenti hanno scelto un’alternativa a Safari su iOS non appena ne hanno avuto una chiara possibilità“.

Per Brave, quindi, si può parlare di chiaro successo, ma chi ne ha avrà benificiato ancor di più sarà stata sicuramente Google: nei giorni che hanno preceduto l’entrata in vigore del DMA abbiamo potuto assistere ad una vera e propria invasione dei media generalisti di spot per Chrome, che avranno sicuramente assicurato al colosso di Mountain View migliaia di nuove installazioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le