Il tuo caffè in un attimo e ovunque con HiBREW H4A, ora in offerta lampo

Il caffè espresso è una tradizione a cui gli italiani rinunciano difficilmente, anche in viaggio. Per questo motivo avere una macchinetta del caffè all’avanguardia in grado di preparare un ottimo caffè ovunque ci si trovi potrebbe essere il prossimo passo per chi proprio non riesce a rinunciare ad una delle bevande più amate al mondo. HiBREW H4A ti permette di avere sempre il tuo amato caffè in pochissimi minuti ed è super conveniente con l’offerta lampo targata Geekbuying.

Caffè espresso in pochi minuti ovunque tu sia: ecco la magia di HiBREW H4A

Crediti: HiBREW

HiBREW H4A è una macchinetta del caffè 3-in-1 in grado di sfruttare diverse tipologie di capsule e un adattatore per il caffè macinato, in modo da avere sempre a portata di mano la propria bevanda calda preferita. Con una potenza di 12V 80W ed una pressione di 15 Bar, la macchinetta è in grado di preparare il caffè in soli 5 minuti (fino ad un massimo di 8 nel caso in cui si usi il caffè macinato). Alimentato tramite cavo USB, il dispositivo offre un design molto simile ai classici thermos, con una impugnatura ergonomica che consente di trasportare con estrema facilità la macchinetta. Il funzionamento, inoltre, è incredibilmente semplice e pratico: basta caricare acqua e capsula per poi premere il pulsante di accensione una singola volta per vedersi servire il caffè in pochi minuti.

La macchina del caffè portatile HiBREW H4A è in offerta lampo a soli 75€ su Geekbuying. La spedizione, inoltre, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

