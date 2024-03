Xiaomi CIVI 4 Pro nelle prime immagini ufficiali: il Camera Phone ha una data!

Dopo il debutto dell’ultimo modello Ultra, un Camera Phone potente e completo, la casa cinese è pronta ad introdurre un nuovo smartphone della famiglia CIVI e anche questa volta al centro di tutto ci sarà il comparto fotografico. Xiaomi CIVI 4 Pro ha una data di presentazione ufficiale: probabilmente non ci saranno un modello standard e uno Pro, ma solo quest’ultimo (proprio ad indicare la natura “superiore” del dispositivo rispetto ai predecessori).

Xiaomi CIVI 4 Pro tra immagini ufficiali e data di presentazione: ecco tutti i dettagli del nuovo Camera Phone con fotocamere Leica

Crediti: Xiaomi

La data di presentazione di Xiaomi 4 CIVI Pro è fissata per il prossimo 21 marzo: manca quindi pochissimo prima di scoprire tutti i dettagli sul prossimo Selfie Phone della compagnia cinese. Tuttavia forse sarebbe bene correggere il tiro: la serie CIVI ha sempre avuto come punto focale la selfie camera ma a questo giro le migliorie strizzano l’occhio ai Camera Phone vista anche la presenza di ottiche targate Leica. Il telefono è dotato di una cover posteriore con due materiali differenti, ossia vetro ed eco-pelle Kona, la stessa di Xiaomi 14 Ultra. Non mancherà un telaio in metallo, mentre le dimensioni generali saranno abbastanza contenute (con 7,45 mm di spessore e 179,3 grammi di peso).

Crediti: Xiaomi

Il cuore di Xiaomi CIVI 4 Pro sarà lo Snapdragon 8s Gen 3, chipset fresco di lancio che promette fuoco e fiamme (visto le caratteristiche che lo accomunano al SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3). Il design generale ricalca quanto visto che dai leak precedenti; il resto delle specifiche dovrebbe comprendere un display micro-curvo con risoluzione 1.5K, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 67W ed una fotocamera principale da 50 MP accompagnata da un teleobiettivo da 50 mm.

