Xiaomi Pad 7 Max potrebbe essere il primo tablet del brand con display OLED

È ancora presto per parlare del prossimo tablet di Xiaomi in formato Max, eppure hanno già cominciato a fare capolino le primissime indiscrezioni. Stando a quanto trapelato dovrebbe trattarsi di una soluzione top di gamma con specifiche di alto profilo e ci saranno novità anche sul fronte del display. Ecco che cosa possiamo aspettarci dal futuro Xiaomi Pad 7 Max!

Xiaomi Pad 7 Max con display OLED e specifiche da urlo: ecco cosa aspettarsi (secondo i leak)

Pad 6 Max – Crediti: Xiaomi

Di recente il noto insider cinese DigitalChatStation ha pubblicato un breve riepilogo delle specifiche che dovremmo trovare a bordo del prossimo Xiaomi Pad 7 Pro, tablet già protagonista di varie indiscrezioni. Il dispositivo avrà dalla sua uno schermo IPS di grandi dimensioni (quindi, non da 10″ come trapelato in precedenza) con cornici sottili e refresh rate a 144 Hz e lo Snapdragon 8 Gen 2 (forse in versione Leading Edition da 3,36 GHz). Il resto delle caratteristiche comprenderebbe anche 10.000 mAh di batteria con ricarica da 120W e una fotocamera da 50 MP.

Tuttavia il leaker ha anticipato che Xiaomi sarebbe al lavoro su un tablet inedito, mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 ed equipaggiato con un display OLED. Non menziona il nome del dispositivo, ma visti i precedenti potremmo ipotizzare che si tratti del futuro Xiaomi Pad 7 Max. Il prossimo tablet in formato maxi potrebbe essere il primo della casa cinese dotato di una soluzione OLED e avere dalla sua il chipset di punta targato Qualcomm; queste caratteristiche non stupiscono dato che avere nel portfolio un tablet premium non è ci certo una novità per Xiaomi. L’attuale modello Pad Max 6 è dotato di uno schermo da 14″ 2.8K a 120 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1, batteria da 10.000 mAh e ricarica da 67W. Presenti all’appello una fotocamera da 50 MP ed un modulo selfie accompagnato anche da un sensore ToF per il riconoscimento facciale.

Restiamo in attesa di novità sul presunto Xiaomi Pad 7 Max; in merito all’uscita la nuova generazione di tablet (Pad 7 e 7 Pro) dovrebbe vedere la luce nel corso del primo trimestre del 2024. Quindi per il modello Max ci vorrà del tempo e forse dovremo pazientare fino all’estate (in fondo Pad 6 Max è stato presentato lo scorso agosto).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le