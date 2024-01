Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: mega leak con scheda tecnica e differenze

Anche se manca più di un mese alla loro presentazione ufficiale all’Unpacked di inizio 2024, non ci sono più molti segreti attorno a Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Il trittico di top di gamma della compagnia sud-coreana è stato oggetto di numerose fughe di notizie, e da mesi sappiamo molto se non praticamente tutto sulle loro novità. Dopo aver visto immagini, foto dal vivo e specifiche, c’è un ennesimo leak piuttosto corposo di informazioni sulla loro scheda tecnica e sui prezzi di vendita.

Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra non hanno più alcun segreto

Crediti: Sonny Dickson

Ecco la tabella con tutte le informazioni trapelate e le differenze fra i tre modelli in questione:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensioni 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm Peso 167 g 196 g 232 g Colorazioni Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray



Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange (esclusiva Samsung.com) Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray



Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange (esclusiva Samsung.com) Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow



Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange (esclusiva Samsung.com) Altro IP68, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless Samsung DeX, Wireless PowerShare IP68, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless Samsung DeX, Wireless PowerShare S Pen, IP68, Corning Gorilla Glass Victus Armor, telaio in titanio, Wireless Samsung DeX, Wireless PowerShare Display 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,7″ Quad HD+ (3.120 x 1.440 pixel)

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,8″ Quad HD+ (3.120 x 1.440 pixel)

1-120 Hz LTPO AMOLED SoC Samsung Exynos 2400 Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Memorie 8 GB RAM

128/256 GB ROM 12 GB RAM

256/512 GB ROM 12 GB RAM

256/512 GB/1 TB ROM Batteria 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Ricarica 25W

wireless 15W 45W

wireless 15W 45W

wireless 15W Fotocamera 50 MP f/1.8 OIS 50 MP f/1.8 OIS 200 MP f/1.7 OIS Ultra-grangolare 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 con autofocus Dual Pixel Teleobiettivo 10 MP f/2.4 con OIS e zoom 3x 10 MP f/2.4 con OIS e zoom 3x 10 MP f/2.4 con OIS e zoom 3x

50 MP f/3.4 con OIS e zoom 5x Selfie camera 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 Video 8K a 30 fps 8K a 30 fps 8K a 30 fps Connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 5 Gbps 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, NFC, USB-C 5 Gbps 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, NFC, USB-C 5 Gbps Sensori Sensore ID a ultrasuoni, barometro, giroscopio, bussola, sensore di Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità Sensore ID a ultrasuoni, barometro, giroscopio, bussola, sensore di Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità Sensore ID a ultrasuoni, barometro, giroscopio, bussola, sensore di Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità Prezzo 128 GB – 899€

256 GB – 959€ 256 GB – 1.449€

512 GB – 1.569€

1 TB – 1.809€ 256 GB – 1.449€

512 GB – 1.569€

1 TB – 1.809€

Come sempre, le specifiche di per sé non sono indicative delle effettive capacità degli smartphone, specialmente nel caso di smartphone come quelli della serie Samsung Galaxy S24. I flagship di prossima generazione saranno infatti caratterizzati dalla presenza massiccia dell’intelligenza artificiale, che abiliterà tutta una serie di funzioni anch’esse già trapelate in rete.

