Anche Google Chrome arriva su Android Auto: l’infotainment è sempre più completo

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una vera e propria invasione di nuove app per Android Auto, con Google che punta sempre più a realizzare un sistema di infotainment completo con cui si possa usufruire dei servivi più popolari anche quando si è lontani da casa. In occasione del CES 2024, la compagnia di Mountain View ha annunciato che anche Google Chrome sarà disponibile molto presto su Android Auto, lanciato una versione beta proprio in questi giorni.

Si naviga in rete anche in macchina, ma solo quando si è parcheggiati

A partire da oggi, il browser internet Google Chrome sarà disponibile sul sistema di infotainment Android Auto sulle vetture prodotte da Polestar e Volvo, in versione beta. Grazie a questa nuova app sarà possibile accedere liberamente ad internet direttamente dalla propria automobile, ovviamente però solo quando si è parcheggiati.

Il browser consentirà di visualizzare i preferiti, utilizzare le proprie password e navigare in internet esattamente come accade su PC e smartphone: un buon passatempo per chi è abituato a passare tante ore in macchina e vuole controllare i propri siti preferiti tra un pausa e l’altra.

Al momento non sappiamo quando la nuova app sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi maggiori informazioni da Google già durante i prossimi mesi.

