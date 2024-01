Power Station FOSSiBOT e TALLPOWER con oltre 200€ di sconto: mai più senza corrente!

Arrivano nuovi sconti sullo store Geekmall e questa volta sono le Power Station FOSSiBOT e TALLPOWER ad essere protagoniste. Tre modelli ricchi di funzioni e votati alla massima potenza, tutti in sconto con coupon e spedizione dall’Europa: i dispositivi perfetti per accompagnati durante le gite fuori porta, i viaggi, il campeggio, ma anche come alleati contro le interruzioni di corrente in casa!

FOSSiBOT F3600, TALLPOWER V2400 e TALLPOWER V2000 in sconto su Geekmall: risparmia con i nuovi coupon

Crediti: FOSSiBOT

Le Power Station portatili sono una delle soluzioni più apprezzate non solo dagli utenti appassionati di campeggio, ma sono anche un’ottima alternativa da tenere in casa. In questo modo in caso di blackout è possibile continuare ad utilizzare dispositivi elettronici senza alcun problema di corrente. Lo store Geekmall ha dato il via ad un’interessante promozione che riguarda tre modelli: ognuno è in sconto con coupon e spedizione EU ed è possibile risparmiare oltre 200€.

Crediti: TALLPOWER

FOSSiBOT F3600 è una stazione di alimentazione con una capacità di 3.840 Wh ed una potenza di ben 3.600 W, in grado fornire energia fino a 13 dispositivi contemporaneamente. La potenza può essere regolata manualmente tramite una manopola posizionata nella parte frontale; inoltre è presente anche una torcia rimovibile integrata (con aggancio magnetico) utilissima in caso di blackout improvviso. Presente all’appello anche il supporto alla ricarica solare, particolarmente indicata per gli amanti di campeggio e gite in mezzo alla natura. La stazione F3600 scende a 1.569€ utilizzando il coupon dedicato: ben 230€ di sconto, che si aggiunge all’offerta lampo attiva in questo momento (-400€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Sono presenti anche altre due soluzioni in sconto, in entrambi i casi Power Station targate TALLPOWER. Il modello TALLPOWER V2400 è dotato di una capacità di 2.160 Wh e una potenza in uscita di 2.400 W, con gestione intelligente della batteria e tecnologia UPS. Anche in questo caso è possibile alimentare 13 dispositivi in contemporanea; frontalmente trova spazio un ampio schermo LCD per visualizzare lo stato del dispositivo e tutti i vari parametri di utilizzo. TALLPOWER V2000 ricalca design e funzioni del modello maggiore, ma in questo caso abbiamo una capacità di 1.536 Wh e una potenza di 2.000 W. La stazione di ricarica offre 13 porte in uscita, in modo da adattarsi praticamente a qualsiasi esigenza. Non manca poi un display LCD da 6″, con icone e valori indicati in modo chiaro (per una facile consultazione). La stazione V2400 è in promo a 769€ mentre V2000 costa 639€: in entrambi i casi basta utilizzare il codice sconto dedicato.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

