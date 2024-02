Con questo Coupon eBay più spendi e più risparmi: come ricevere fino a 40€ di sconto

La promo di San Valentino è terminata, ma le occasioni continuano: eBay ha lanciato un nuovo Coupon con l’iniziativa “più spendi e più risparmi”, con tantissimi prodotti a prezzo scontato. Ecco come funziona la promozione e come fare per ricevere un ribasso fino a 40€!

Arriva un nuovo Coupon eBay per febbraio, con la promo “più spendi e più risparmi”

Crediti: eBay

Le occasioni targate eBay non finiscono mai: periodicamente lo store mette a disposizione degli utenti un codice sconto valido per determinai prodotti idonei (che sono sempre tantissimi e da venditori differenti). Dato che il Coupon di San Valentino è ormai terminato, ecco spuntare un’altra iniziativa per risparmiare. Il Coupon eBay di febbraio arriva con la promo “più spendi e più risparmi”: basta utilizzare il codice PSPRFEB24 per ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata. Di seguito trovi le sogli disponibili:

5€ di sconto su una spesa compresa tra 50 e 149€

su una spesa compresa tra 50 e 149€ 10€ di sconto su una spesa compresa tra 150 e 299€

su una spesa compresa tra 150 e 299€ 15€ di sconto su una spesa compresa tra 300 e 499€

su una spesa compresa tra 300 e 499€ 25€ di sconto su una spesa compresa tra 500 e 749€

su una spesa compresa tra 500 e 749€ 40€ di sconto su una spesa minima di 800€

Il coupon è valido fino alle ore 23:59 del 25 febbraio e può essere sfruttato per un solo utilizzo per utente. Lo sconto massimo è di 40€, ma sono presenti anche delle offerte inferiori (ma sempre gradite): non devi far altro che inserire nel carrello uno o più prodotti idonei e inserire il coupon nel campo dedicato. Di seguito trovi la pagina dell’iniziativa: se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

