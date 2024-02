Apple Vision Pro: serviranno diverse generazioni prima della forma ideale

Un po’ come l’androide Cell in Dragon Ball Z, anche per il nuovo Vision Pro di Apple serviranno diverse evoluzioni prima di poter raggiungere la sua forma “perfetta“. A lanciare l’indiscrezione è un autorevole giornalista, che suggerisce che il team di sviluppo di Cupertino abbia messo nel mirino le prossime quattro generazioni del visore per raggiungere un perfetto bilanciamento tra design e funzionalità.

Quattro generazioni prima che Apple Vision Pro raggiunga la sua forma “perfetta”

Crediti: Apple

Nella sua consueta newsletter, Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso il pensiero di alcuni sviluppatori di Apple appartenerti al gruppo di lavoro di Vision Pro. Le nuove indiscrezioni, infatti, suggeriscono che per gli sviluppatori saranno necessarie ben quattro diverse generazioni prima di potersi dire soddisfatti dei progressi ottenuti per il visore per la realtà mista.

Attualmente le criticità del prodotto sembrano essere rappresentate dal peso eccessivo, che lo rende inutilizzabile per lunghe sessioni. Riuscire a snellire Vision Pro sarà una pietra miliare fondamentale per lo sviluppo dei suoi successori, così come il riuscire ad aumentare la durata della batteria e migliorare il software.

