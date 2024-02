Idee regalo Honor per San Valentino: tante promo imperdibili per la Festa degli Innamorati!

San Valentino è alle porte e come ogni anno si presenta come l’occasione perfetta per stupire la nostra dolce metà, magari con un bel regalo all’insegna della tecnologia. L’ecosistema di prodotti Honor è completo ed accessibile, con tantissimi dispositivi adatti ai più esigenti: ecco le idee regalo tech direttamente dallo store ufficiale HiHonor, con una serie di occasioni imperdibili!

I migliori regali tech per San Valentino, con tante offerte targate Honor

Crediti: Honor

La nostra panoramica dei migliori dispositivi Honor da regalare a San Valentino si apre necessariamente con l’ultima novità del brand. Honor Magic V2 è un tripudio di eleganza e potenza, un concentrato di tecnologia e di stile: il nuovo smartphone pieghevole della compagnia è super resistente grazie alla cerniera in lega di titanio ed offre performance stellari ed una grandissima attenzione alla produttività. La funzione Dual Tasking Efficiency permette di sfruttare al meglio il multitasking sul suo ampio schermo OLED da 7,92″, mentre lo Snapdragon 8 Gen 2 garantisce la massima potenza. Il tutto in un corpo sottile e leggero, del peso di appena 231 grammi. Honor Magic V2 è in vendita nello store ufficiale del brand a 1.499€ con il nostro Coupon Esclusivo AGIZCHINAV2 (valido fino al 15 febbraio); dopo questa data, il prezzo salirà a 1.999€. Se non visualizzi il box qui sotto e gli altri presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Punti ad uno smartphone stiloso, in grado di regalare grandi soddisfazioni ma con un occhio al risparmio? Honor Magic 6 Lite è la risposta: il design è elegantissimo, con un ampio modulo fotografico circolare ed un sensore da 108 MP. Frontalmente trova spazio un ampio display con bordi curvi mentre lo Snapdragon 6 Gen 1 offre performance fluide in ogni occasione. Grande autonomia grazie alla batteria da 5.300 mAh con garanzia anti-invecchiamento di 3 anni ed una struttura ultra-sottile. Il dispositivo pesa solo 185 grammi e ha uno spessore di 7,98″, per la massima maneggevolezza.

Crediti: Honor

Un’altra occasione da non perdere è quella dedicata a Honor 90: l’ultimo modello della serie Number strizza l’occhio ai vlogger con tante funzioni dedicate e una fotocamera principale da 200 MP. Dato che anche l’occhio vuole la sua parte non mancano un ampio pannello curvo ed una scocca caratterizzata da uno stile unico ed elegante. Honor Magic 6 Lite è in offerta a 349,9€ fino al 15 febbraio mentre Honor 90 è disponibile al prezzo scontato di 399,9€ e 429,9€, rispettivamente per la versione da 8/256 GB (fino al 29 febbraio) e per quella da 12/512 GB (fino al 15 del mese).

Un regalo tech perfetto per San Valentino? Se stai cercando un dispositivo in grado di unire produttività ed intrattenimento, utile per studenti e professionisti, allora una tablet è la scelta giusta. Un terminale in grado di accompagnarci in ogni spostamento, utile per lavorare, consultare appunti, vedere le nostre serie TV preferite in streaming e tantissimo altro ancora. Honor Pad X9 è una soluzione versatile e completa, dal design accattivante, performance fluide (anche grazie a MagicOS 7.1, basato su Android 13) e tanta potenza (con lo Snapdragon 685 4G). E grazie alla batteria a lunga durata da 7.250 mAh l’autonomia non sarà mai un problema.

Crediti: Honor

Honor Pad 8 è un altro campione per la produttività e i contenuti multimediali, grazie all’ampio schermo FullView da 12″ in 2K: una scocca metallica sottile e leggera, 8 altoparlanti ed una capiente batteria da 7.250 mAh. Il modello Pad X9 è in sconto a 189,9€ mentre Pad 8 viene proposto a soli 219,9€, in entrambi i casi fino al 29 febbraio. Il regalo tech perfetto per San Valentino passa per HiHonor, con i prodotti dell’ecosistema del brand!

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le