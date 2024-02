Recensione SAMSUNG Galaxy Tab S9 Plus 5G: il MIGLIORE in assoluto della categoria

Sembra quasi un motivetto ricorrente quello del mercato dei Tablet e delle recensioni di questi stessi prodotti: il mercato sembra fermo e totalmente privo di innovazioni ormai da diverso tempo, vuoi per mancanza di necessità, vuoi perchè i numeri non sono mai cosi tanto grandi da giustificare investimenti in ricerca e innovazione, fatto sta che i tablet continuano ad avere un loro pubblico, o forse meglio definirlo una nicchia.

Tra i maggiori (e migliori) produttori di tablet nella fascia alta, oltre la classica Apple che probabilmente detiene il primato, nel mondo Android non si può non pensare a Samsung: il Galaxy Tab S9 Plus è uno degli ultimi prodotti di fascia piuttosto alta lanciato dall’azienda che come al solito si posiziona sul mercato con un prezzo abbastanza alto, poco più di 1000 euro, una cifra che ci fa senz’altro interrogare sul perchè comprare un tablet piuttosto che un notebook, e viceversa naturalmente.

Recensione SAMSUNG Galaxy Tab S9 Plus 5G

Design e Materiali

Uno degli aspetti in cui l’innovazione ha un po’ rallentato, ovviamente, non può che essere il design e la costruzione; i tablet, ormai, seguono una sorta di standardizzazione dell’aspetto estetico e costruttivo, ma sicuramente non lo reputo un aspetto negativo.

Il Galaxy Tab S9 Plus, come da tradizione, arriva con un con retro e un frame laterale in alluminio: si percepisce che è ben costruito e con le sue cornici sottili acquisisce senz’altro un aspetto premium ed elegante, facendo sentire nettamente il distacco con i classici tablet da 500 euro o poco più.

Con uno spessore di 5,7 mm, la sottigliezza del Tab S9 Plus è quasi sorprendente, e unita al peso di 586 g, a volte è difficile credere che ci sia un concentrato di tecnologia così grande; questo per dirvi che, in generale, è molto comodo come tablet per la lettura o per qualsiasi altro utilizzo che preveda il trasporto, magari in università per prendere appunti, in treno per guardare un film o lavorare e via discorrendo.

Sono disponibili due varianti cromatiche, Beige e Grafite, ma la cosa particolare è che sullo store di Samsung le due versioni dipendono dal taglio di memoria: per intenderci, la 12/256GB è acquistabile in Grafite, mentre la 12/512GB è acquistabile anche Beige, per 100 euro di differenza nel prezzo di listino. Io ho provato la Beige, come vedete in foto, e devo dire che è piuttosto elegante e raffinata, ma forse avrei preferito quella grafite per una maggiore “aggressività”, non so se ho reso il concetto.

Il Galaxy Tab S9 Plus si ricarica tramite USB-C, ha quattro altoparlanti distribuiti sui due lati corti e non dispone di un connettore dedicato per le cuffie. I quattro altoparlanti stereo del Tab S9 Plus sono davvero un piacere da sfruttare; potenti e capaci di un convincente effetto di separazione stereo, senza mai distorcere, nemmeno ai volumi più alti. A mani basse tra i migliori speaker che io abbia mai provato a bordo di un tablet.

In più, opzione molto ricercata, la connettività 5G: qui è disponibile una variante che supporta la connettività mobile, il costo extra è di 130 euro, naturalmente confrontando sempre i prezzi di listino. I più attenti avranno notato, inoltre, una parte diversa nella back cover: è lo spazio magnetico dedicato alla S Pen, caratteristico accessorio di Samsung, che lì può essere riposto non solo per essere conservato, ma anche per essere ricaricato.

Un ultimo dettaglio interessante è la resistenza all’acqua IP68, con il tablet teoricamente in grado di sopravvivere a un’immersione fino a 1,5 m per un massimo di 30 minuti. Sebbene sia molto improbabile che un tablet si trovi in questa situazione, è da evidenziare che in questo mercato non è una caratteristica frequente, ma decisamente apprezzabile.

Display

Il successo di un prodotto in questo segmento di mercato, siamo sinceri, è fortemente dettato anche dalla qualità del suo schermo. E sarò sincero, senza troppi giri di parole, il pannello da 12,4 pollici inserito nel Galaxy Tab S9 Plus è eccezionale, ma d’altronde non ci si sarebbe potuto aspettare un risultato diverso dall’azienda che ha da sempre prodotto i migliori display sulla piazza.

Il display Dynamic AMOLED 2X del Galaxy Tab S9 Plus offre un ricco contrasto, colori vivaci e neri infiniti che fanno risaltare i vari contenuti multimediali che si riproducono, film in primis, vista la compatibilità con l’HDR10+.

In termini di risoluzione, lui si colloca a metà tra il FullHD e il 2K, 2800 x 1752 pixel, valori nella norma e che non influenzano in alcun modo la resa del display stesso che, tra le altre cose, supporta un refresh rate fino a 120Hz. Per quanto riguarda la luminosità, il Galaxy Tab S9 Plus si comporta molto bene alla luce diretta del sole, il che è insolito per un tablet: e lo so che state pensando ad un confronto con iPad Pro da 11 pollici, non nascondetevi. Il tablet di Samsung ha una risoluzione più elevata, supporta l’OLED, ha una luminosità superiore e l’ho trovato adatto ad ogni contesto, lascio a voi le valutazioni.

Hardware e prestazioni

Il Samsung Galaxy Tab S9 Plus utilizza una versione personalizzata del chipset premium di Qualcomm chiamato Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, lo stesso presente nella collezione Galaxy S23, Z Flip 5 e Z Fold 5. Questo è abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, che come vi dicevo poco fa, possono diventare 512GB all’occorrenza. Contrariamente ad ogni aspettativa, vi è anche uno slot MicroSD per l’espansione della memoria di archiviazione.

Per Android è decisamente eccessivo come hardware, soprattutto considerati gli utilizzi che si fanno di un tablet, mai troppo spinti se si considerano alcune doverose limitazioni della tipologia di prodotto in sé: a maggior ragione, se l’utilizzo principale del tablet è quello multimediale, con un prodotto come questo siete decisamente a cavallo, come si suol dire, anche perchè la potenza non è mai troppa, soprattutto se si considera il peso del software nel corso degli anni.

Software

L’approccio di Samsung al software è da sempre una peculiarità del Brand, che si distingue per un’interfaccia ricca di funzionalità e graficamente sempre accattivante, soprattutto nelle ultime versioni delle sua UI. Qui abbiamo ovviamente Android in versione 14 con l’ultima versione della OneUI di Samsung, e tra le mille integrazioni è impossibile non notare la presenza di di Samsung DeX, che consente al tablet di utilizzare un’esperienza desktop completa e funzionare in modo simile a un laptop completo. Funziona rapidamente e fluidamente, e la capacità di finestrare facilmente le app e di utilizzare un doppio schermo quando necessario senza perdere un colpo fa sì che riesca a dare un’ottima impressione di un laptop completo, e di non soffrire troppo le limitazioni che ci sono nel contesto tablet.

Per il resto su questo Tab di casa Samsung c’è da convivere con tante app “duplicate”, perchè come da tradizione Samsung inserisce la sua suite di applicazioni (Store proprio, galleria, archivio e altro) oltre l’intera suite di Google, che potrebbe risultare ridondante. Eccetto questo dettaglio, il software l’ho trovato performante e ben ottimizzato, nulla da recriminare.

Fotocamera

Lo sappiamo, ragazzi, la parte fotografica dei tablet è sempre un aspetto molto delicato da trattare, più che altro perché non sono mai realmente chiare le volontà dei brand. Samsung, d’altra parte, ha sempre fatto bene con la parte fotografica un po’ in tutte le fasce di prezzo e in tutte le categorie, incluso questo S9 Plus. Qui abbiamo due lenti sul posteriore, una primaria da 13 megapixel affiancata da una ultrawide da 8MP ed un flash LED; frontalmente, invece, c’è spazio per una selfie camera niente male, da 12 MP.

Per quanto riguarda la qualità delle foto scattate, grazie anche all’elaborazione software, si ottengono scatti sempre con dettagli nitidi, un’ampia gamma dinamica, un buon contrasto e un rumore sempre ridotto ai minimi termini. Anche se la lente da 13MP, f/2.0 non è la più avanzata o moderna in circolazione, fa un buon lavoro nella maggior parte delle situazioni, funzionando bene sia per la cattura di documenti che per uno scatto di emergenza se si ha lo smartphone scarico. Un po’ meno buoni i risultati con poca luce, ma difficilmente ci si sarebbe aspettati di più. Buona, invece, la ultra wide seppur sia sprovvista di autofocus, che potrebbe tornare utile in alcuni casi.

Ancora, molto buona la fotocamera selfie che integra anche una modalità ultra-wide, decisamente comoda durante le videochiamate in cui ci sono più persone presenti, più versatile nell’utilizzo. Anche la cattura audio nei video è buona, nitida e chiara. Senza troppi giri di parole, anche su questo fronte il Galaxy Tab S9 Plus è uno dei migliori attualmente in circolazione.

Autonomia

Nonostante dimensioni e peso siano decisamente bilanciati, il Galaxy Tab S9 Plus ha una grande batteria sotto la scocca, con una capacità di 10.090 mAh. Seppur possano sembrare molti, considerato l’hardware piuttosto esigente montato a bordo, direi che siamo al limite con la batteria installata. Ad ogni modo questo è un tablet in grado di assicurare un’autonomia di circa 6-8 ore di utilizzo continuativo e lavorativo, sotto rete Wi-Fi e con luminosità massima. Simulando la riproduzione di un film su Netflix, invece, in un’ora ha cosumato poco meno del 10% di batteria, sempre sotto rete Wi-Fi.

In termini di ricarica, invece, uno 0-100% richiede circa 1 ora e mezza o poco meno con il suo alimentatore compreso in confezione da 45W massimi.

Prezzo e considerazioni

Come vi ho lasciato intendere nel corso di questa recensione, questo S9 Plus di Samsung è un tablet di fascia decisamente alta, con il suo prezzo di listino che parte da 1149 euro per la versione Wi-Fi 12/256GB e può salire di qualche centinaio di euro con i vari optional come lo storage maggiorato e la connettività 5G.

Ogni prodotto Premium ha una certa fascia di mercato e relativa utenza di riferimento, e questo Tablet di Samsung si rivolge certamente ad un target di utenti professionisti, che ricerca dal proprio tablet il massimo dell’affidabilità. Con un design sottile ed elegante, è comodo da tenere in mano, il suo display è davvero un piacere da utilizzare e gli altoparlanti sono potenti e incredibilmente chiari. Il processore personalizzato Snapdragon 8 Gen 2 al suo interno è potente e la durata della batteria è sempre sufficiente per attraversare una giornata intera. Insomma, a meno che non vi serve un iPad Pro per specifiche ragioni, questo Samsung Galaxy Tab S9 Plus è certamente una soluzione da considerare.

