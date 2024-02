Il cuocitore Sous Vide BlitzHome è smart e costa solo 50€

Perfetto per preparare piatti gustosi, BlitzHome SV2209 Sous Vide Cooker è un cuocitore smart completo ed economico, ora ancora più conveniente grazie all’offerta lampo targata Banggood. Imperdibile a questo prezzo e c’è anche la spedizione direttamente dall’Europa!

BlitzHome SV2209 Sous Vide Cooker: il gadget da cucina perfetto per i tuoi piatti prelibati

Crediti: BlitzHome

Trattandosi di un prodotto smart, il cuocitore Sous Vide targato BlitzHome è dotato di connettività WiFi e si collega allo smartphone tramite l’applicazione dedicata. In questo modo è possibile gestire la cottura da remoto e monitorare tutto il procedimento, ma anche visualizzare ricette e consigli per perfezionarti in questo particolare tipo di cottura. BlitzHome SV2209 ha una potenza di 1.100W e integra un termometro di precisione (ed un timer altrettanto accurato); inoltre è presente un pratico display LED per visualizzare in un lampo tutti i dettagli della cottura.

Crediti: BlitzHome

Il cuocitore smart BlitzHome SV2209 Sous Vide Cooker scende a soli 51€ grazie a Banggood: il gadget da cucina è in offerta lampo, ma solo per un periodo limitato di tempo. E grazie alla spedizione dall’Europa potrai mettere le mani sul dispositivo in tempi celeri e cominciare subito a preparare i tuoi manicaretti! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

