Xiaomi SU7: vediamo gli interni e come funziona l’infotainment (Video)

Da quando ha presentato la sua prima auto elettrica, Xiaomi SU7 (anche in versione Max), l’azienda cinese ha generato un discreto fermento nell’industria automobilistica. A tutti gli effetti, è la prima volta che un produttore di smartphone si cimenta in un’impresa simile, cioè non collaborare con marchi già esistenti come BMW o Porsche bensì mettersi in prima linea nel realizzare veicoli di nuova generazione. Finora ci si è concentrati sul parlare perlopiù di estetica e prestazioni, ma questa volta il focus è su interni e infotainment.

Xiaomi SU7, spiegato il funzionamento del sistema di infotainment dell’auto EV

Anche grazie all’integrazione con smartphone e sistema operativo proprietario HarmonyOS, fra hardware e software, l’auto elettrica Xiaomi SU7 è capace di accendersi in soli 1,49 secondi. Una volta seduti all’interno di quella che Xiaomi chiama Smart Cabin, ciò che coglie subito lo sguardo è senza ombra di dubbio la plancia centrale. Ospita un ampio schermo da 16,1″ 3K in 16:10 alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8295, soluzione che restituisce un’alta fluidità nell’interazione con il display.

Vista la diagonale a disposizione, Xiaomi ha ben pensato di realizzare un’interfaccia grafica che sfrutti al meglio lo spazio visivo, potendo così sfruttare lo split-screen per avere più app a schermo, per esempio visualizzando il navigatore satellitare e il player multimediale sulla stessa schermata; l’utente può sia interagire con le app in questione che spostare le varie schermate per adattarle all’utilizzo preferito; inoltre, la sincronizzazione con il mondo mobile permette di fare il mirroring delle app in esecuzione sullo smartphone.

Quello centrale non è l’unico schermo a disposizione del guidatore, perché dinnanzi a lui c’è anche un più piccolo schermo integrato nel cruscotto per le informazioni fondamentali, come tachimetro, autonomia rimanente, limiti di velocità e modalità di guida; in aggiunta c’è anche un monitor HUD proiettato sul parabrezza, utile per avere sempre sott’occhio il navigatore satellitare senza distrarsi dalla guida.

Nonostante Xiaomi sia una compagnia spesso proiettata verso l’innovazione tecnologia, per realizzare questa Xiaomi SU7 ha comunque scelto di andare incontro all’usabilità; anche se lo schermo è touch, è possibile usare l’attacco magnetico posto sulla cornice inferiore per collegare una fila di pulsanti fisici ed espandere le possibilità di interazione.

Questo per quanto riguarda le file frontali, ma com’è fatto l’impianto di infotainment nei posti dietro? Sfruttando il retro dei sedili, l’utente può scegliere se agganciare un tablet Xiaomi e convertirlo in uno schermo posteriore che le persone possono utilizzare per fruire di contenuti multimediali in maniera indipendente dal sistema centrale.

Lo sapevate che Xiaomi SU7/SU7 Max sa parcheggiarsi da sola ed evitare alci? Questo grazie alle capacità tecnologiche sviluppate da Xiaomi, per un’auto elettrica di cui non conosciamo ancora i dettagli sulla commercializzazione ma di cui sono trapelate informazioni su prezzo e data di vendita.

