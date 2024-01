Xiaomi SU7 Max: trapela il prezzo del modello top di gamma

Da quando sono state presentate ufficialmente al pubblico, in rete si vocifera di quale sarà il prezzo di vendita di Xiaomi SU7 ed SU7 Max, la prima auto elettrica della compagnia. Proprio perché Xiaomi si sta inserendo per la prima volta nel mercato automobilistico, sarà interessante capire la strategia intrapresa in termini commerciali. Manterrà le sue “vecchie abitudini”, cioè tenere più bassi possibili i costi per attrarre pubblico, o si adeguerà a quelli che sono le cifre tipiche del settore?

Spunta in rete il presunto prezzo della variante top di Xiaomi SU7 Max

Nonostante manchino ancora informazioni ufficiali in merito, dalla Cina arriva un nuovo leak che riguarda Xiaomi SU7 Max, il cui prezzo dovrebbe attestarsi sui 361.400 RMB, pari a circa 46.970€. La cifra non riguarderebbe il veicolo nella sua variante base bensì nella variante top, cioè quella probabilmente più accessoriata. A dirlo è un media cinese che riporta una “fonte anonima di un’importante compagnia assicurativa“, ricordando che quello in questione è il prezzo cinese e la sua conversione in euro non va presa come riferimento. Dubbi a parte sulla disponibilità Global, infatti, il suo prezzo in Europa sarebbe senz’altro più alto di questo.

Sempre secondo la fonte in questione, è possibile che il modello base, cioè Xiaomi SU7, possa partire da una fascia di prezzo attorno i 250.000 RMB, circa 32.500€. Per avere un metro di paragone, in Cina la Tesla Model 3 viene venduta a partire da 245.900 RMB, circa 31.950€, il ché renderebbe la proposta di Xiaomi leggermente più costosa.

Del prezzo si era già parlato nelle scorse settimane, con la dirigenza di Xiaomi che si è trovata per certi versi costretta a smentire le voci di corridoio. Lo stesso è accaduto sulla data di vendita, anch’esso tuttora un mistero, e sull’eventuale esistenza di altri modelli di auto Xiaomi. Rumor a parte, sull’ingresso di Xiaomi nell’industria automobilistica si è pronunciata Morgan Stanley, arrivando ad affermare che Xiaomi SU7 romperà il mercato.

