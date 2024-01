Xiaomi 14 Ultra potrebbe avere la ricarica wireless più veloce di sempre

Il MWC 2024 si avvicina lentamente e con esso la possibile presentazione del suo nuovo super flagship. Le indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 14 Ultra continuano senza sosta e stavolta arriva una novità per quanto riguarda la ricarica wireless: il top di gamma potrebbe essere il più potente in circolazione, secondo un noto insider.

Xiaomi 14 Ultra con ricarica wireless da 80W: una nuova rivoluzione in casa Xiaomi, secondo i nuovi leak

Crediti: Weibo

Stando a DigitalChatStation, un leaker cinese parecchio conosciuto e spesso affidabile, il prossimo flagship di Xiaomi avrà il supporto alla ricarica senza fili da 80W. Dato che al momento l’unico dispositivo conosciuto è proprio Xiaomi 14 Ultra è lecito ipotizzare che stia parlando della ricarica wireless di quest’ultimo: se confermato, si tratterebbe del dispositivo con la tecnologia più potente in assoluto. Ovviamente la ricarica cablata ha già superato il traguardo degli 80W, spingendosi ben oltre (come non citare i 200W di iQOO 11 Pro?). Tuttavia in termini di ricarica wireless, al momento il telefono con la tecnologia più veloce è Honor Magic 6 Pro (66W); Infinix ha raggiunto i 110W wireless, ma si tratta di una nuova tecnologia che ancora non ha trovato un’applicazione commerciale (mentre il dispositivo Honor è stato lanciato solo pochi mesi fa).

Xiaomi 14 Ultra 80W World's fastest Wireless Charging smartphone?👀 https://t.co/O2sOhNaawe pic.twitter.com/ODnIov8Vh9 — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 30, 2024

Il prossimo Xiaomi 14 Ultra dovrebbe trovare spazio al MWC 2024, la celebre fiera tech di Barcellona. Al momento non vi è ancora una conferma ufficiale, ma la presenza del super flagship è nell’aria. Il dispositivo offrirà performance stellari grazie allo Snapdragon 8 Gen 3, ma il suo vanto sarà il comparto fotografico: secondo i leak avremo un sensore principale LYT-900 da 50 MP con apertura variabile, accompagnato da un teleobiettivo a periscopio, un teleobiettivo standard e un ultra-grandangolare. Ecco come dovrebbe apparire il modulo fotografico, tra immagini dal vivo e render.

