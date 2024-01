Xiaomi SU7: nuovi indizi sulla data di vendita dell’auto elettrica

Nonostante siano state presentate ufficialmente, Xiaomi SU7 e SU7 Max non hanno ancora una data di vendita, pertanto chi la vuole acquistare sta ancora attendendo notizie. Per il momento, la compagnia di Lei Jun non si è ancora sbottonata in merito, preferendo prendersi i suoi tempi per decidere quando farla debuttare sul mercato.

Xiaomi SU7: la data di vendita della prima auto elettrica inizia a farsi più concreta

Crediti: Xiaomi

Nell’attesa di saperne di più, un portavoce di Xiaomi ha soddisfatto i più curiosi rilasciando alcune informazioni sulla disponibilità di SU7 ed SU7 Max. Oltre a specificare che il sensore LiDAR per la navigazione autonoma sarà presente solamente sulla versione Max, egli ha affermato che il governo cinese ha permesso all’azienda di distribuire 14 unità per la vendita nei negozi appositi, avvicinandone così il debutto.

Si è anche esposto sul prezzo di vendita, specificando che l’auto elettrica di Xiaomi costerà meno di 500.000 CNY, perciò sotto i 65.000€, anche se bisogna ricordare che si tratta di un prodotto per il momento esclusivo del mercato cinese.

A queste dichiarazioni si aggiunge un’ulteriore consapevolezza, ovvero che dal 25 aprile al 4 maggio 2024 si terrà il salone dell’auto di Pechino, che tornerà a essere operativo dopo quattro anni di pausa e le varie pause causa Covid-19. E quindi non sarebbe così improbabile che Xiaomi colga l’occasione per rilanciare la sua auto elettrica e magari dare nuovi dettagli; nel frattempo, Xiaomi si è espressa in merito ai rumor su Xiaomi SU5 e auto ibride.

