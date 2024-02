Xiaomi 14 Ultra come 14 Pro: sarà fatto con materiali più pregiati

Adesso che sappiamo che Xiaomi 14 Ultra potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, possiamo iniziare a tirare le somme per capire quali saranno le sue novità. Rispetto ai già noti modelli 14 e 14 Pro, si prospetta un top di gamma “Ultra” soprattutto sotto il fronte fotografico, ma ovviamente le migliorie non si esauriranno qui ma le dovremmo ritrovare anche sotto il fronte della qualità dei materiali.

Potrebbe esistere anche una versione di Xiaomi 14 Ultra con telaio in titanio

Crediti: Weibo

Se una volta il trend negli smartphone di fascia alta era quello di utilizzare la ceramica, oggi possiamo dire che il suo posto sia stato in parte preso dal titanio. La prima è stata Apple, che ha iniziato a utilizzarlo a partire dalla serie iPhone 14, seguita poi da Samsung con Galaxy S24 Ultra e proprio da Xiaomi, che l’ha introdotto con il succitato Xiaomi 14 Pro.

E proprio come per il modello Pro, si vocifera che anche di Xiaomi 14 Ultra ci sarà una variante con telaio in titanio, e questo significa che la strategia rimarrà differente da quella adottata da Apple e Samsung, che invece usano questo materiali su tutte le versioni del proprio flagship. Al contrario, non tutte le versioni del top Xiaomi ne sarebbero dotate ma sarebbe invece prevista una Titanium Edition, probabilmente con memorie più capienti.

Dopo averne scoperto la data di presentazione, Xiaomi 14 Ultra si accinge a fare il suo debutto sul mercato, anche in Italia, con una scheda tecnica di primo ordine.

