Xiaomi 14 Ultra Global: buone notizie per il prezzo

Dopo anni di esclusività per il solo mercato cinese, da qualche anno le varianti Ultra dei flagship Xiaomi arrivano anche in Europa, ed è previsto che accada lo stesso per Xiaomi 14 Ultra. Ma come al solito, un argomento particolarmente sensibile sarà quello relativo al prezzo di vendita, che in queste ore è trapelato in rete per quanto riguarda la variante Global.

Un leaker parla del prezzo di vendita di Xiaomi 14 Ultra sul mercato Global

I have heard that the Global Pricing of Xiaomi 14 Series might be cheaper than the Xiaomi 13 Series. This year there are new additions in the Ultra High End product line so pricing strategy may be restructured. I hope what I heard is true, it will be good for the EU market… — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 29, 2024

A pronunciarli sull’argomento è ancora una volta Kartikey Singh, leaker sempre molto attivo quando si tratta di rumor a tema Xiaomi. In uno dei suoi ultimi post su X, egli afferma che Xiaomi 14 Ultra Global costerà meno di Xiaomi 13 Ultra Global. Ciò significa che il prezzo del nuovo modello sarebbe inferiore ai 1.499,90€ a cui venne proposto al lancio Xiaomi 13 Ultra per l’unica variante disponibile da da 12/512 GB.

Quanto sarà inferiore non viene specificato, ma la mossa potrebbe essere stata studiata per rispondere alla competizione di Samsung, il cui ultimo Galaxy S24 Ultra viene venduto nel nostro paese proprio a partire da 1.499€. L’altro motivo sarebbe legato al catalogo di Xiaomi, che nel 2024 vedrà l’aggiunta di nuovi top di gamma molto costosi, il ché avrebbe forse spinto Xiaomi a rivedere il prezzo di 14 Ultra per non farlo coincidere con quello di questi modelli.

Il riferimento potrebbe essere diretto a Xiaomi MIX Fold 4, che si vocifera possa essere il primo pieghevole disponibile sul mercato Global e non più esclusiva cinese; e non dimentichiamoci che di mezzo c’è anche Xiaomi MIX Flip, cioè il primo flip phone targato Xiaomi.

