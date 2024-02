Xiaomi Watch 2 in arrivo con Wear OS: immagini e prezzo prima del debutto

Di recente la casa di Lei Jun ha lanciato il suo primo indossabile con il sistema operativo di Google, un esperimento particolarmente riuscito e che potrebbe vedere un bis molto presto. Roland Quandt – insider parecchio affidabile – anticipa immagini, specifiche e prezzo di Xiaomi Watch 2, il nuovo capitolo equipaggiato con un chipset Snapdragon e Wear OS di Google.

Xiaomi Watch 2 potrebbe essere tra i protagonisti del MWC 2024: immagini, specifiche e prezzo leak

Crediti: Winfuture (Roland Quandt)

A quanto pare Xiaomi Watch 2 Pro sarà in buona compagnia: l’indossabile premium (qui trovate la nostra recensione) avrà presto un fratello minore, stando a quanto rivelato da Roland Quandt. Si tratta di Xiaomi Watch 2, dispositivo dal look sportivo caratterizzato da una cassa in alluminio da 46 mm (nera o argento) e cinturini in fluoroelastomero, con uno schermo AMOLED da 1,43″ (466 x 466 pixel) dotato di Always-On Display e il supporto a tantissime watch face.

Crediti: Winfuture (Roland Quandt)

Tra le specifiche menzionate dall’insider troviamo lo Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm (lo stesso chipset della versione Pro), connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.2, l’NFC per i pagamenti e il GPS integrato. Mancherà all’appello il supporto LTE, ma ovviamente possiamo aspettarci le chiamate Bluetooth. Il corpo sarà dotato di impermeabilità fino a 5 ATM, non mancheranno tantissime modalità sportive (oltre 150) e in termini di autonomia si parla di circa 65 ore. Xiaomi Watch 2 avrà Wear OS di Google come il fratello maggiore mentre il prezzo in Europa sarà compreso tra 199,9€ e 219,9€ in base al paese. Viste le tempistiche del leak è impossibile non aspettarsi il debutto in occasione del MWC 2024 di Barcellona, insieme alla serie Xiaomi 14.

